Video

Wanda Nara y Martín Migueles: el momento televisivo que encendió la farándula y desató un nuevo capítulo mediático

Una pregunta incómoda al aire y la reacción inesperada de la pareja de la conductora convirtieron una entrevista cotidiana en el clip del día, según destacaron los principales portales del espectáculo. La mediática volvió a estar en el centro de la escena entre rumores, risas, silencios y controversias que no hacen más que avivar la atención de los medios.