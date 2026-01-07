Wanda Nara y Martín Migueles: el momento televisivo que encendió la farándula y desató un nuevo capítulo mediático
Una pregunta incómoda al aire y la reacción inesperada de la pareja de la conductora convirtieron una entrevista cotidiana en el clip del día, según destacaron los principales portales del espectáculo. La mediática volvió a estar en el centro de la escena entre rumores, risas, silencios y controversias que no hacen más que avivar la atención de los medios.
Lo que parecía una entrevista más en la TV Pública terminó transformándose en uno de los momentos más comentados del día. Wanda Nara, conductora de MasterChef Celebrity, estaba dialogando con un cronista cuando la conversación dio un giro inesperado.
El periodista le preguntó a la mediática sobre su relación con Martín Migueles, actual pareja y empresario, y si lo que había dicho en redes —una frase provocadora sobre “tener 24 cm de razones”— estaba relacionado con él. La respuesta de Wanda fue breve, con una sonrisa: “Todo muy lindo, gracias”.
Lo llamativo se dio cuando el cronista insistió en la relación. La cámara captó el momento en que Migueles aceleró su auto y se fue, dejando al periodista y a la conductora en una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales.
Contexto de un vínculo bajo la lupa
La relación entre Wanda Nara y Martín Migueles ha estado en el centro de la atención mediática en las últimas semanas. La mediática realizó publicaciones polémicas en redes —como su famoso descargo con la frase de “los 24 cm” que luego borró— lo que desató especulaciones sobre su estabilidad sentimental y motivó reacciones de colegas y figuras del espectáculo.
A esto se suman versiones de conflictos entre Migueles y periodistas en Uruguay, donde supuestamente habría habido un cruce fuerte entre el empresario y un reportero que intentó acercarse a Nara para una declaración durante su estadía en Punta del Este.
El posteo de "los 24 cm" que Nara borró rápidamente.
Repercusiones en el mundo del espectáculo
La escena del auto acelerado no sólo circuló en los portales: varios programas de televisión y cuentas de farándula viralizaron el clip del momento. Las reacciones no tardaron en llegar, con opiniones divididas entre quienes criticaron la actitud de Migueles y quienes la interpretaron como protección hacia Wanda Nara.
Además, la mediática ha estado involucrada en varias otras situaciones que generaron titulares, como cruces con panelistas televisivos por el uso de cuentas falsas para espiar redes sociales o intercambios directos con figuras como Yanina Latorre dentro de MasterChef Celebrity.
Una relación que sigue dando qué hablar
Tras la escena televisiva, la farándula continúa especulando sobre la solidez del vínculo entre Nara y Migueles. Entre declaraciones públicas, publicaciones eliminadas y la cobertura constante de los medios, la pareja se mantiene como uno de los focos principales de la temporada de espectáculos.
Lo que comenzó como una simple pregunta en cámara terminó convulsionando las redes y los programas de entretenimiento. La farándula argentina —como siempre— no deja pasar ningún detalle, y Wanda Nara vuelve a estar en el centro de la escena, esta vez con una escena que quedará grabada como uno de los momentos televisivos más comentados del día.