Wanda Nara y Yanina Latorre, cara a cara en MasterChef Celebrity: chicanas, ironías y pase de factura

La periodista ingresó al reality de cocina en reemplazo de Maxi López, quien se encuentra temporalmente en Suiza junto a su familia tras el nacimiento de su hijo Lando.

El esperado encuentro de Wanda Nara y Yanina Latorre en MasterChef FelebrityEl esperado encuentro de Wanda Nara y Yanina Latorre en MasterChef Felebrity
La aparición de Yanina Latorre no solo marcó su entrada a la cocina más famosa del país, sino también un esperado encuentro cara a cara con Wanda Nara, conductora del programa.

Un momento muy esperado

El reencuentro entre ambas no pasó desapercibido, ya que desde hace tiempo mantienen una relación distante y polémica. La conductora de SQP fue presentada por Wanda con un tono de complicidad: “Llamó a una gran amiga para ese reemplazo, adelante Yanina Latorre”, dijo antes de recibirla con un abrazo.

Minutos después, durante la recorrida por las estaciones, Wanda Nara decidió encarar a Latorre y tomó un cuchillo —prestado por Ian Lucas—, bromeando con la tensión entre ambas. De hecho, Wanda aseguró que se tienen bloqueadas en redes sociales y Yanina corrigió en vivo, sin filtro: “No, vos me bloqueaste a mí, reina".

Yanina apuntó contra Wanda: “Igual no confío en vos, andá a saber el beneficio que me toca”Yanina apuntó contra Wanda: “Igual no confío en vos, andá a saber el beneficio que me toca”

Sin embargo, el cruce se dio con un tono irónico y con momentos de humor que mantuvieron la atención del público. En un gesto de “tregua”, la ex de mauro Icardi accedió a responder algunas preguntas, aunque sabía que Yanina no se guardaría nada.

Sin filtros

Una de las más picantes fue directa al pasado sentimental de Wanda: “¿Tenés tensión sexual con Maxi López?”, lo que generó automáticamente la risa de los demás participantes. Ante esta situación, Wanda respondió con firmeza que "no", pero Yanina insistió con que "se percibe en el aire".

Más adelante, llegó otra pregunta explosiva: “Del 1 al 10, ¿cuánto odiás a Mauro?”. La conductora del reality fue tajante dijo: “No creo que lo odie. Me da lástima la gente poco inteligente”, agregó, dejando entrever su visión sobre la actual pareja de Icardi, Eugenia “la China” Suárez, y negando que lo vea feliz con ella.

Yanina Latorre y Wanda Nara juntas en MasterChef CelebrityYanina Latorre y Wanda Nara juntas en MasterChef Celebrity

Pese al tono ácido, el diálogo dejó espacio para una reflexión mutua. Ambas reconocieron que, en cierta forma, se han potenciado mediáticamente una a la otra. Yanina incluso pidió ser desbloqueada en redes sociales y reconoció que Wanda fue clave en su crecimiento como figura del espectáculo.

En lo culinario, ante el desafío de cocinar pechito de cerdo y correr al mercado con el reloj encima, Yanina Latorre tuvo un auspicioso debut logrando subir al balcón en su primer programa y superando a varios participantes que están desde el inicio del certamen.



