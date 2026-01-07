#HOY:

Tras los audios y chats filtrados

Griselda Siciliani habló sobre los rumores de infidelidad de Luciano Castro

La actriz se refirió por primera vez a la versión que circuló en medios y redes sobre un presunto affaire de su pareja en España. Dijo que siguen juntos y evitó entrar en detalles.

En medio del revuelo mediático por versiones de una supuesta infidelidad de Luciano Castro durante un viaje a España, Griselda Siciliani decidió romper el silencio y fijar postura públicamente. La actriz fue consultada en el programa Intrusos, donde respondió de forma tajante a las especulaciones.

“Nosotros seguimos juntos, estamos bien. Eso fue lo que dije y lo sostengo”, respondió Siciliani ante la pregunta directa de la panelista Paula Varela, quien había mencionado la aparición de supuestos chats, audios y un beso entre Castro y una joven extranjera.

El nombre que desató el escándalo

Las versiones comenzaron a circular luego de que trascendiera el nombre de Sarah Borrell, una mujer que habría conocido al actor en un restaurante de Madrid mientras trabajaba. Según su relato, el primer beso se dio en ese contexto, lo que alimentó los rumores de una relación paralela.

A partir de ese testimonio, algunos panelistas de espectáculos reconstruyeron supuestos mensajes y audios que habrían sido intercambiados durante la estadía de Castro en España. Aunque nunca se presentó una prueba concreta, el caso generó alto impacto en redes sociales.

Una respuesta sin estridencias

Pese a la presión mediática, Siciliani eligió no escalar el tema ni ofrecer detalles sobre su vida privada. Su intervención buscó bajarle el tono al escándalo y dejar en claro que, desde su perspectiva, no hubo una crisis de pareja. “Estamos bien”, repitió, sin más.

