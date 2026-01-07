Griselda Siciliani habló sobre los rumores de infidelidad de Luciano Castro

En medio del revuelo mediático por versiones de una supuesta infidelidad de Luciano Castro durante un viaje a España, Griselda Siciliani decidió romper el silencio y fijar postura públicamente. La actriz fue consultada en el programa Intrusos, donde respondió de forma tajante a las especulaciones.
Mirá tambiénHabló Sarah Borrell, la supuesta amante de Luciano Castro
“Nosotros seguimos juntos, estamos bien. Eso fue lo que dije y lo sostengo”, respondió Siciliani ante la pregunta directa de la panelista Paula Varela, quien había mencionado la aparición de supuestos chats, audios y un beso entre Castro y una joven extranjera.
El nombre que desató el escándalo
Las versiones comenzaron a circular luego de que trascendiera el nombre de Sarah Borrell, una mujer que habría conocido al actor en un restaurante de Madrid mientras trabajaba. Según su relato, el primer beso se dio en ese contexto, lo que alimentó los rumores de una relación paralela.
A partir de ese testimonio, algunos panelistas de espectáculos reconstruyeron supuestos mensajes y audios que habrían sido intercambiados durante la estadía de Castro en España. Aunque nunca se presentó una prueba concreta, el caso generó alto impacto en redes sociales.
Una respuesta sin estridencias
Pese a la presión mediática, Siciliani eligió no escalar el tema ni ofrecer detalles sobre su vida privada. Su intervención buscó bajarle el tono al escándalo y dejar en claro que, desde su perspectiva, no hubo una crisis de pareja. “Estamos bien”, repitió, sin más.