La supuesta tercera en discordia entre Luciano Castro y Griselda Siciliani decidió hablar. Se trata de Sarah Borrell, una actriz y bailarina nacida en Dinamarca que trabaja en la capital española. En diálogo con Puro Show, reveló detalles sobre su encuentro con el actor argentino, que habría ocurrido en noviembre del año pasado.
Habló Sarah Borrell, la supuesta amante de Luciano Castro
“Soy danesa, vine a Madrid a finales de agosto. Luciano fue un día al lugar donde trabajaba como camarera. Una semana después volvió y me acordé de él, le dije ‘regresaste’. Hablamos un poquito. Ha cambiado unas palabras para hacerse más español”, relató Sarah, quien señaló que desde un principio notó intenciones seductoras en el actor.
El intento de conquista y el beso en la calle
“Yo no estaba interesada en salir con él. Me dijo si quería ver su obra y yo quería, pero al final no fui porque no podía. No me dio su Instagram y yo sentía algo raro, era muy directo”, aseguró. La joven también contó que Luciano la habría invitado a fumar marihuana y a su casa, aunque rechazó ambas propuestas. Lo que sí ocurrió, según ella, fue “un beso en la calle”.
Con el correr de los días, una amiga argentina le reveló quién era realmente Castro. “Me enteré quién era y ahí me di cuenta de su novia”, explicó. En ese momento, decidió cortar el vínculo: “Él seguía insistiendo en volver a verse, pero yo ya no quería”.
El trasfondo del escándalo con Siciliani
Días atrás se habían filtrado audios de Luciano Castro hablando con acento español a una mujer, lo que reavivó rumores de infidelidad en su relación con Griselda Siciliani. Aunque el actor no se pronunció públicamente, las declaraciones de Sarah Borrell incrementan las especulaciones sobre una ruptura en puerta.