Dolor y confesiones

Flor Vigna destrozó su historia con Luciano Castro: “Viví un recontra infierno”

La bailarina rompió el silencio y reveló los aspectos más oscuros de su relación con el actor. En una entrevista sincera, apuntó contra su ex, relató el sufrimiento que vivió durante el noviazgo y cuestionó el rol de Griselda Siciliani, actual pareja de Castro.