La Champions League entra en zona de definiciones con duelos pesados

Tras el receso de fin de año, la UEFA Champions League retoma la actividad con la séptima fecha (la anteúltima) de la fase de liga: dos días, 18 partidos y varios grandes obligados a sumar para no llegar al límite en la última jornada.
Con nueve partidos, se reanuda la fase de grupos del máximo torneo continental europeo de equipos.
Tras el receso de fin de año, la UEFA Champions League retoma la actividad con la séptima fecha (la anteúltima) de la fase de liga: dos días, 18 partidos y varios grandes obligados a sumar para no llegar al límite en la última jornada.
La jornada 7 marca el retorno oficial del torneo en 2026 y se disputará entre martes 20 y miércoles 21 de enero, según el cronograma de la competencia.
Es la anteúltima estación de la fase de liga: lo que se pierda acá después se llora con calculadora, y no siempre alcanza.
El arranque llega este martes: Kairat–Brujas como apertura y un Real Madrid–Mónaco que pica en punta para los fanáticos.
El primer partido del día será Kairat Almaty vs Club Brujas, que abre la jornada y llega con realidades opuestas: los kazajos ya sin chances, los belgas con obligación de ganar para seguir en carrera.
En la grilla del martes asoma uno de los focos: Real Madrid vs Mónaco, señalado como uno de los choques que concentra miradas. En medio de la partida de su DT, Xabi Alonso, el merengue tiene un duro cruce contra el equipo francés.
La programación del día incluye, además, partidos de peso como Inter vs Arsenal, Sporting CP vs PSG, Tottenham vs Borussia Dortmund y Villarreal vs Ajax, en una tanda que no da respiro.
El miércoles completa la fecha con nueve encuentros y varios de esos cruces tienen aroma a “noche larga”: Juventus vs Benfica, Bayern Múnich vs Union Saint-Gilloise, Newcastle vs PSV, Marsella vs Liverpool, además de Galatasaray vs Atlético de Madrid y Slavia Praga vs Barcelona, entre otros.