Grupo Corven impulsa la oferta de FOTON: nuevas configuraciones de la Tunland llegan al mercado

Contenido realizado por Grupo Corven
La marca suma nuevas configuraciones en la gama Tunland para ampliar su oferta y adaptarse a distintos usos dentro del segmento de pickups medianas.
Contenido realizado por Grupo Corven
FOTON, representada en el país por Grupo Corven, incorporó una serie de configuraciones para sus camionetas Tunland, con la intención de ampliar su propuesta comercial y atender demandas heterogéneas del mercado local. El anuncio oficial destaca la llegada de alternativas pensadas tanto para labores exigentes como para uso cotidiano y recreativo.
La primera novedad corresponde a la Tunland G7: ahora está disponible en variantes con caja manual y tracción 4x2, además de mantener las opciones 4x4 y las transmisiones automáticas para las versiones de mayor equipamiento. El portfolio queda estructurado en cuatro combinaciones —dos orientadas a trabajo y dos orientadas a confort— que convergen en una carrocería doble cabina.
En paralelo, la Tunland V9 suma una motorización naftera —un turbocompresor Mitsubishi que entrega 244 HP y 380 Nm— a la oferta que ya incluía una alternativa diésel Mild Hybrid. Esta alternativa apunta a conductores que priorizan aceleración y respuesta en ruta, sin resignar elementos electrónicos y amenidades de primer nivel.
“Estas incorporaciones responden a una visión de desarrollo sostenido, orientada a ampliar la propuesta de producto y consolidar la participación de la marca en el mercado de pickups medianas. En ese camino, Grupo Corven acompaña el crecimiento de FOTON con una estructura industrial y comercial que respalda su despliegue en todo el país” explica Julieta Machin, gerente de marketing de FOTON Argentina.
En materia técnica, la G7 mantiene el impulsor turbodiésel Aucan 2.0 litros —161 HP y 390 Nm— con alternativas de transmisión manual de seis marchas y automática ZF de ocho, además de la posibilidad de elegir entre modos de manejo y reductora para las variantes 4x4. El paquete de seguridad incluye desde airbags múltiples hasta controles electrónicos y, en las opciones tope, sistemas avanzados de asistencia al conductor.
La propuesta comercial contempla una garantía de cinco años o 150.000 kilómetros y una paleta de colores amplia. La iniciativa busca consolidar a FOTON como actor competitivo en un segmento con fuerte demanda y, al mismo tiempo, subrayar el compromiso de Grupo Corven con la industria automotriz nacional y la producción local.