Patrimonio histórico

El Estado ordenó el traslado del Sable Corvo de San Martín al cuartel de los Granaderos

l Gobierno nacional oficializó el traslado del histórico Sable Corvo del Libertador José de San Martín al cuartel del Regimiento de Granaderos a Caballo, con el objetivo de reforzar su custodia, preservación y resguardo como símbolo del patrimonio histórico nacional.