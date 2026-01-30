Serán tres días de reconocimientos

San Lorenzo se prepara para homenajear el único combate de San Martín en suelo argentino

Con una agenda de actividades que se extenderá durante tres jornadas, la ciudad de San Lorenzo conmemorará un nuevo aniversario del Combate de San Lorenzo, el único enfrentamiento militar librado por el General José de San Martín en suelo patrio. Los actos centrales tendrán lugar el sábado 7 de febrero en el Campo de la Gloria, con la tradicional carga de caballería de los granaderos y el desfile cívico-militar.