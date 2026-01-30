San Lorenzo se prepara para homenajear el único combate de San Martín en suelo argentino

San Lorenzo volverá a convertirse en epicentro de la memoria histórica nacional al conmemorar el Combate del 3 de febrero de 1813, una fecha clave en el proceso independentista argentino.
Con una agenda de actividades que se extenderá durante tres jornadas, la ciudad de San Lorenzo conmemorará un nuevo aniversario del Combate de San Lorenzo, el único enfrentamiento militar librado por el General José de San Martín en suelo patrio. Los actos centrales tendrán lugar el sábado 7 de febrero en el Campo de la Gloria, con la tradicional carga de caballería de los granaderos y el desfile cívico-militar.
Las actividades oficiales se desarrollarán a lo largo de tres jornadas y buscarán destacar el valor histórico de la ciudad como escenario del único combate del General San Martín en territorio argentino.
El acto central se realizará el sábado 7 de febrero desde las 19 horas en el Campo de la Gloria, donde vecinos, autoridades y visitantes podrán presenciar la recreación de la emblemática carga de caballería de los granaderos, además del tradicional desfile cívico militar.
Las conmemoraciones comenzarán el martes 3 de febrero a las 9 horas con una serie de actos protocolares. La jornada incluirá el izamiento de banderas en la Plaza San Martín, el Pino Histórico y el Pórtico del Campo de la Gloria, sitios emblemáticos que forman parte del patrimonio histórico de la ciudad.
Asimismo, se llevará a cabo un homenaje a los granaderos caídos durante el combate, con un acto conmemorativo en el Cementerio Conventual, reforzando el reconocimiento a quienes dieron su vida en defensa de la patria naciente.
Las actividades continuarán el viernes 6 de febrero con propuestas abiertas a toda la comunidad. Desde las 19.30 horas, la Fanfarria Alto Perú desfilará por la avenida San Martín, desde calle Moreno hacia el norte, hasta llegar al Paseo del Pino, donde ofrecerá un repertorio de marchas militares y canciones populares.
Ese mismo día, a las 21.30 horas, en el Convento San Carlos se realizará la tradicional ceremonia de cambio de guardia de los granaderos, uno de los momentos más significativos y emotivos de la conmemoración.
Desde la Municipalidad de San Lorenzo se invita a los vecinos y visitantes a participar de las distintas actividades programadas, con las que se rendirá homenaje al General José de San Martín, a sus granaderos y a los voluntarios sanlorencinos que protagonizaron la histórica gesta del 3 de febrero de 1813.
Las conmemoraciones buscan no solo recordar el pasado, sino también fortalecer la identidad local y el valor del patrimonio histórico como parte fundamental de la memoria colectiva.