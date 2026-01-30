#HOY:

Movida solidaridad: el club Central San Carlos recolecta útiles para Casa Tía Margarita

El Club Central San Carlos puso en marcha una campaña solidaria de recolección de útiles escolares, en colaboración con Casa Tía Margarita. La iniciativa se desarrollará desde ahora y hasta el 31 de enero, con el objetivo de acompañar a niños de la comunidad de cara al inicio del ciclo lectivo.

Con el compromiso social como eje, el Club Central San Carlos lanzó una nueva campaña solidaria destinada a reunir útiles escolares para quienes más lo necesitan.

La acción se realiza en conjunto con Casa Tía Margarita, institución que posteriormente se encargará de distribuir las donaciones entre las familias beneficiarias.

La propuesta busca fortalecer el rol social del club, promoviendo valores como la solidaridad, la empatía y el trabajo conjunto dentro de la comunidad.

Cómo y dónde colaborar

Las personas interesadas en sumarse a la campaña pueden acercar sus donaciones a la Secretaría del club, de lunes a viernes, de 8 a 16 horas.

Se reciben todo tipo de útiles escolares en buen estado, como cuadernos, lápices, carpetas, fibras, reglas y mochilas, entre otros elementos esenciales para el inicio de clases.

La colecta permanecerá abierta hasta el 31 de enero, permitiendo que vecinos, socios y simpatizantes puedan colaborar durante todo el mes.

El trabajo conjunto con Casa Tía Margarita

Una vez finalizada la campaña, todo lo recolectado será entregado a Casa Tía Margarita, organización que asumirá la tarea de repartir los útiles escolares, garantizando que lleguen a quienes realmente los necesitan.

Desde la institución remarcan la importancia del aporte colectivo y convocan a la comunidad a sumarse: “Colaboremos entre todos”, es el mensaje que acompaña esta iniciativa solidaria, reafirmando que pequeños gestos pueden generar un gran impacto.

