En la previa de la vuelta al cole

Movida solidaridad: el club Central San Carlos recolecta útiles para Casa Tía Margarita

El Club Central San Carlos puso en marcha una campaña solidaria de recolección de útiles escolares, en colaboración con Casa Tía Margarita. La iniciativa se desarrollará desde ahora y hasta el 31 de enero, con el objetivo de acompañar a niños de la comunidad de cara al inicio del ciclo lectivo.