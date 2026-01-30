Apoyo provincial

Pilar suma nuevos egresados del programa Impulsa en oficios y formación laboral

En el marco del programa provincial Impulsa, la Provincia de Santa Fe entregó certificados a los egresados de los cursos de Soldador Básico y Pastelería Básica, desarrollados de manera presencial en la localidad de Pilar. Las capacitaciones se realizaron mediante un trabajo articulado entre la Comuna de Pilar y los ministerios provinciales, con el objetivo de fortalecer la formación y la inserción laboral.