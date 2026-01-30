Pilar suma nuevos egresados del programa Impulsa en oficios y formación laboral

Los cursos de Soldador Básico y Pastelería Básica se dictaron de forma presencial en Pilar, permitiendo que vecinos y vecinas accedan a instancias de capacitación en oficios con una clara proyección laboral.
En el marco del programa provincial Impulsa, la Provincia de Santa Fe entregó certificados a los egresados de los cursos de Soldador Básico y Pastelería Básica, desarrollados de manera presencial en la localidad de Pilar. Las capacitaciones se realizaron mediante un trabajo articulado entre la Comuna de Pilar y los ministerios provinciales, con el objetivo de fortalecer la formación y la inserción laboral.
Las propuestas formativas estuvieron orientadas a brindar herramientas concretas para el desarrollo de habilidades técnicas, promoviendo nuevas oportunidades de empleo y emprendimiento.
En total, cerca de 30 personas culminaron esta etapa de formación, demostrando esfuerzo, constancia y compromiso con su crecimiento personal y profesional.
La entrega de certificados contó con la presencia del Secretario de Empleo y Desarrollo Emprendedor de la Provincia de Santa Fe, Hernán Franco, y del Director de Capacitación y Formación Profesional, Gabriel Vega, quienes destacaron la importancia del programa Impulsa como una política pública destinada a fortalecer el empleo y la capacitación en todo el territorio provincial.
Desde la Comuna de Pilar se remarcó el valor del trabajo conjunto con los ministerios provinciales, que permite acercar estas propuestas formativas a las localidades y ampliar el acceso a la capacitación laboral.
Durante el acto se realizó un reconocimiento especial a los docentes Mauro Basualdo, a cargo del curso de Soldador Básico, y Melina Bircher, docente de Pastelería Básica, por su compromiso y dedicación a lo largo de la cursada.
Asimismo, se destacó el esfuerzo de cada uno de los egresados y egresadas que apostaron a la formación como herramienta de crecimiento, reafirmando el compromiso de seguir impulsando iniciativas que contribuyan al desarrollo personal, laboral y productivo de la comunidad de Pilar.
Desde la Comuna de Pilar informaron que la destrucción de los escapes se realizó en estricto cumplimiento de la Ordenanza N° 448/2008, que prohíbe la circulación de vehículos con sistemas de escape fuera de norma.
Dicha reglamentación establece el secuestro de los rodados que incumplan con los niveles permitidos de emisión sonora, una infracción frecuente detectada en los controles vehiculares que se desarrollan en distintos puntos del partido.
Estas acciones forman parte de una política sostenida de fiscalización que busca ordenar el tránsito y desalentar conductas que afectan la tranquilidad de los vecinos.
Asimismo, la Comuna recordó que la Ordenanza N° 823/2018 dispone la destrucción total de los escapes antirreglamentarios, tal como se detalla en su Anexo I. Esta medida tiene como objetivo impedir la reutilización o reventa de estos dispositivos, considerados generadores de ruidos molestos y otras faltas que alteran el normal desarrollo de la vida urbana.
La contaminación sonora producida por escapes fuera de norma representa una de las principales quejas de los vecinos, especialmente en zonas residenciales y durante horarios nocturnos.
Desde la gestión comunal destacaron que este tipo de procedimientos se inscriben dentro de una estrategia integral de control y prevención, orientada a mejorar la convivencia ciudadana, fortalecer el respeto por las normas y garantizar el bienestar general.
En ese sentido, remarcaron que los operativos continuarán desarrollándose de manera constante, con el objetivo de consolidar una comunidad más ordenada, segura y comprometida con el respeto al espacio público y a la calidad de vida de todos los habitantes de Pilar.