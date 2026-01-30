Qué se sabe del caso de Narela Barreto, la argentina hallada sin vida en Los Ángeles

Narela Micaela Márquez Barreto nació en Banfield, partido de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Tenía 21 años y desde hacía dos años vivía en Los Ángeles, Estados Unidos, donde se había instalado en busca de independencia y nuevas oportunidades laborales. Residía sola en un departamento ubicado en el centro de la ciudad y trabajaba como mesera en un bar.
Antes de mudarse, había desarrollado distintas actividades en Argentina. Se desempeñaba como traductora y colaboraba en un kiosco familiar. Su llegada a Estados Unidos se dio, en un principio, por un viaje puntual para asistir al casamiento de una amiga. Sin embargo, luego de esa experiencia decidió quedarse en el país norteamericano y comenzar una nueva etapa de su vida.
Los últimoscontactos
El 23 de enero de 2026 fue la última vez que Narela fue vista con vida. Ese día mantuvo contacto con su madre y le avisó que se dirigía a trabajar. Poco después, se subió a un vehículo de una aplicación de transporte, según el testimonio de un vecino de su edificio. Desde ese momento, dejó de responder mensajes y llamadas.
Su teléfono permaneció encendido hasta el mediodía de ese mismo día, pero luego quedó inactivo. Con el paso de las horas y al no regresar a su departamento, la preocupación comenzó a crecer entre sus amistades y familiares, tanto en Estados Unidos como en Argentina.
Dos días después, el 25 de enero, amigas cercanas decidieron presentarse ante la policía local para denunciar su desaparición. En paralelo, la familia de Narela en Argentina se comunicó con la Embajada Argentina en Estados Unidos y contrató detectives privados con el objetivo de obtener información sobre su paradero.
La joven argentina que fue encontrada muerta en los Estados Unidos.
Durante los primeros días no surgieron datos relevantes. Mientras tanto, familiares y amigos difundieron su imagen en redes sociales y colocaron carteles de búsqueda en el barrio donde vivía, con la esperanza de obtener algún indicio que permitiera reconstruir sus últimos movimientos.
Elhallazgo delcuerpo
El 29 de enero, tras varios días de búsqueda, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de Narela en el área metropolitana de Los Ángeles. Aunque no se brindaron detalles precisos sobre el lugar ni las circunstancias del hallazgo, la noticia generó un profundo impacto entre sus seres queridos.
Al ingresar a su departamento junto con la policía, los familiares constataron que todo se encontraba en orden y tal como ella lo había dejado. No se detectaron signos evidentes de violencia ni faltantes, lo que profundizó el misterio en torno a su muerte.
En el marco de la investigación, la familia contactó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos para descartar una posible detención o deportación, hipótesis que fue rápidamente desestimada. Además, las autoridades locales analizaron las cámaras de seguridad del edificio y de las zonas cercanas para intentar reconstruir su recorrido previo a la desaparición.
Hasta el momento, no se confirmó la causa del fallecimiento y los investigadores no descartan ninguna hipótesis, incluida la posibilidad de un crimen. La falta de información oficial mantiene abiertas todas las líneas de investigación.
El dolor dela familia
Tras la confirmación del fallecimiento, los mensajes de despedida y dolor se multiplicaron en redes sociales. Su hermano, Santiago Barreto, compartió una imagen juntos y expresó el profundo impacto de la pérdida, recordándola con afecto y amor.
Santiago Pérez Barreto manifestó su tristeza en una historia de Instagram.
Su prima Ayelén, quien tuvo un rol activo durante la búsqueda, también manifestó su angustia a través de publicaciones cargadas de emoción, recordando los momentos compartidos y pidiendo fuerzas para atravesar el duelo.
Amigos cercanos se sumaron al reclamo de justicia. Milagros Cuello, una de sus amistades, pidió que el caso no quede en el olvido y reclamó respuestas sobre lo sucedido. En medio del dolor, el entorno de Narela exige claridad y acompañamiento para que su muerte no quede impune.