Crece la preocupación

Intensa búsqueda de una joven argentina desaparecida en Los Ángeles

Narela Barreto, de 21 años, fue vista por última vez el 21 de enero en California. Su familia en Argentina y un grupo de conocidos en Estados Unidos piden información para localizarla, mientras oficiales descartan detención por parte de autoridades migratorias.