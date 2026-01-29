Encontraron muerta a Narela Barreto, la joven argentina desaparecida en Los Ángeles
El cuerpo de la joven de 21 años fue hallado en California luego de una intensa búsqueda familiar y comunitaria tras su desaparición el 21 de enero. Sus allegados y autoridades estadounidenses trabajan para esclarecer las circunstancias del deceso.
Desde Estados Unidosllegó una noticia trágica para la familia de Narela Micaela Barreto, la joven argentina que estaba desaparecida en Los Ángeles, California. Tras varios días de intensa búsqueda por parte de su entorno y la comunidad, fueron hallados sus restos, según confirmaron fuentes que siguen el caso en Argentina y en Estados Unidos.
La joven había sido vista por última vez a fines de enero, y su desaparición había generado preocupación y movimientos de búsqueda tanto en redes sociales como con carteles en distintos barrios de Los Ángeles.
Una búsqueda con final trágico
Narela Barreto, oriunda de Banfield, partido de Lomas de Zamora en la provincia de Buenos Aires, había viajado a Estados Unidos hace aproximadamente dos años y vivía allí en forma independiente, alquilando un departamento en el centro de Los Ángeles.
Tenía 21 años y residía legalmente en ese país, según informaron allegados que participaron de la difusión de la alerta cuando se perdió contacto con ella.
Narela Micaela Márquez Barreto, de 21 años estaba desaparecida
Fue vista por última vez el 21 de enero de 2026, cuando un vecino del edificio donde vivía la observó subir a un automóvil de una aplicación de transporte.
Sus mensajes de WhatsApp se recibieron hasta el mediodía de ese día, y desde entonces su teléfono dejó de estar activo. Ante la falta de noticias, la familia radicada en Argentina y amigos pidieron colaboración pública para intentar obtener información sobre su paradero.
La ausencia de comunicaciones y pistas concretas generó inquietud inmediata. La prima de Narela, Violeta Luján Barreto, fue una de las principales voces en redes sociales, donde publicó pedidos de información y desesperados llamados a quien pudiera verla tras su desaparición.
En uno de esos mensajes, la familiar expresaba: “Tenemos muchas salidas pendientes, me prometiste volver a vivir juntas… te voy a seguir buscando hasta que aparezcas”, palabras que reflejaban la angustia por la falta de novedades.
Pedido de paradero
A medida que los días pasaban sin señales claras, amigos y allegados comenzaron a pegar carteles con la imagen de Narela en distintos puntos de Los Ángeles, tanto en inglés como en español, para ampliar la difusión entre la comunidad local.
También se activaron contactos con organismos oficiales, como la Embajada Argentina en Estados Unidos y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que confirmaron que la joven no había sido detenida por ese organismo y que no figuraba bajo custodia migratoria.
Reclamos familiares
La familia, desde Argentina, había declarado públicamente su frustración por la aparente falta de respuestas oficiales en las primeras etapas de la búsqueda.
En mensajes compartidos en redes, allegados manifestaron que no habían recibido comunicaciones claras de las fuerzas policiales estadounidenses ni de organismos gubernamentales responsables de investigar desapariciones de personas.
La ausencia de novedades mantuvo a la familia en constante expectativa
El caso de Narela se volvió emblemático en redes sociales y generó una fuerte movilización de familiares y amigos que siguieron de cerca cada avance.
Las publicaciones con su rostro se viralizaron no solo en Argentina, sino también en grupos de residentes latinos y argentinos en Los Ángeles, pidiendo a quien tuviera información que se comunicara con las autoridades.
Además, allegados aseguraron que la joven tenía toda su documentación migratoria en regla, incluyendo visa vigente y papeles actualizados, lo que descartaba, según ellos, la posibilidad de un problema relacionado con su estatus migratorio como causa de la falta de contacto.
Las autoridades estadounidenses, con colaboración de la familia, trabajaron en distintas líneas de investigación tras el hallazgo del cuerpo de Narela, aunque al cierre de esta edición no se habían difundido oficialmente detalles sobre las causas de la muerte ni sobre las circunstancias en las que fue encontrado el cuerpo.
Las fuentes que siguen el caso en Los Ángeles indicaron que los fiscales y equipos forenses continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.
El padre de Narela había viajado a Los Ángeles con la intención de conocer de primera mano el estado de las averiguaciones y colaborar con las diligencias policiales y judiciales, en contacto directo con la Cancillería argentina y las autoridades migratorias locales.
Aunque la investigación sigue abierta, el hallazgo del cuerpo marca un punto crítico en la historia del caso y deja preguntas abiertas sobre lo ocurrido entre el momento en que Narela fue vista por última vez y el desenlace conocido recientemente.