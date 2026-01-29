Se investiga

Encontraron muerta a Narela Barreto, la joven argentina desaparecida en Los Ángeles

El cuerpo de la joven de 21 años fue hallado en California luego de una intensa búsqueda familiar y comunitaria tras su desaparición el 21 de enero. Sus allegados y autoridades estadounidenses trabajan para esclarecer las circunstancias del deceso.