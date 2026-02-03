A 213 años del Combate de San Lorenzo, la ciudad prepara una conmemoración histórica

Este martes 3 de febrero, desde las 9 horas, San Lorenzo dará inicio a las conmemoraciones por un nuevo aniversario del histórico combate que marcó el debut militar del General José de San Martín en suelo patrio.
Con una agenda que se extenderá durante tres jornadas, San Lorenzo rendirá homenaje al Combate del 3 de Febrero de 1813, el único enfrentamiento bélico librado por el General José de San Martín en territorio argentino. Los actos protocolares comenzarán el lunes 3 por la mañana, mientras que el evento central se realizará el sábado 7 en el Campo de la Gloria, con la tradicional carga de caballería y el desfile cívico militar.
La jornada estará dedicada a los actos protocolares que evocan el sacrificio de los granaderos y de los vecinos sanlorencinos que participaron de la gesta de 1813.
Las actividades comenzarán con el izamiento de las banderas nacional, provincial y municipal en tres sitios emblemáticos: la Plaza San Martín, el Pino Histórico y el Pórtico del Campo de la Gloria. Posteriormente, se llevará a cabo un homenaje a los granaderos caídos en el Cementerio Conventual, uno de los espacios más significativos del patrimonio histórico local.
Estos actos buscan poner en valor el significado del Combate de San Lorenzo, no solo como episodio fundacional de la carrera militar de San Martín, sino también como símbolo del compromiso y la participación del pueblo sanlorencino en la lucha por la independencia.
Las actividades continuarán el viernes 6 de febrero con propuestas abiertas a toda la comunidad.
Desde las 19.30 h, la Fanfarria Alto Perú recorrerá la avenida San Martín, partiendo desde calle Moreno hacia el norte, hasta arribar al Paseo del Pino. Allí, la formación musical ofrecerá un repertorio de marchas militares y canciones populares, en un encuentro que combina tradición, identidad y participación ciudadana.
Más tarde, a las 21.30 h, el Convento San Carlos será escenario de uno de los momentos más esperados de la programación: la ceremonia de cambio de guardia de los granaderos. El ritual, cargado de simbolismo y solemnidad, recrea prácticas históricas del Regimiento de Granaderos a Caballo y convoca cada año a vecinos y visitantes.
El punto culminante de las conmemoraciones tendrá lugar el sábado 7 de febrero desde las 19 h en el Campo de la Gloria. Allí se desarrollará el acto central, que incluirá la tradicional y emblemática carga de caballería de los granaderos, una recreación histórica que rememora el combate librado a orillas del río Paraná.
La jornada también contará con el desfile cívico militar, del que participarán fuerzas armadas, instituciones educativas, organizaciones intermedias y entidades de la ciudad, en una manifestación colectiva de memoria y homenaje.
Desde la Municipalidad de San Lorenzo se invita a los vecinos y vecinas a sumarse a las distintas actividades programadas, con las que se rendirá tributo al General San Martín, a sus granaderos y a los voluntarios locales que protagonizaron uno de los hechos más trascendentes de la historia nacional.