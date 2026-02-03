A partir de este martes

A 213 años del Combate de San Lorenzo, la ciudad prepara una conmemoración histórica

Con una agenda que se extenderá durante tres jornadas, San Lorenzo rendirá homenaje al Combate del 3 de Febrero de 1813, el único enfrentamiento bélico librado por el General José de San Martín en territorio argentino. Los actos protocolares comenzarán el lunes 3 por la mañana, mientras que el evento central se realizará el sábado 7 en el Campo de la Gloria, con la tradicional carga de caballería y el desfile cívico militar.