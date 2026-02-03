#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
A partir de este martes

A 213 años del Combate de San Lorenzo, la ciudad prepara una conmemoración histórica

Con una agenda que se extenderá durante tres jornadas, San Lorenzo rendirá homenaje al Combate del 3 de Febrero de 1813, el único enfrentamiento bélico librado por el General José de San Martín en territorio argentino. Los actos protocolares comenzarán el lunes 3 por la mañana, mientras que el evento central se realizará el sábado 7 en el Campo de la Gloria, con la tradicional carga de caballería y el desfile cívico militar.

San Lorenzo vuelve a honrar la gesta del 3 de febrero con tres días de actos conmemorativosSan Lorenzo vuelve a honrar la gesta del 3 de febrero con tres días de actos conmemorativos
Seguinos en
Por: 

Este martes 3 de febrero, desde las 9 horas, San Lorenzo dará inicio a las conmemoraciones por un nuevo aniversario del histórico combate que marcó el debut militar del General José de San Martín en suelo patrio.

Mirá tambiénLa línea Mayo-Caseros como mito fundacional

La jornada estará dedicada a los actos protocolares que evocan el sacrificio de los granaderos y de los vecinos sanlorencinos que participaron de la gesta de 1813.

Las actividades comenzarán con el izamiento de las banderas nacional, provincial y municipal en tres sitios emblemáticos: la Plaza San Martín, el Pino Histórico y el Pórtico del Campo de la Gloria. Posteriormente, se llevará a cabo un homenaje a los granaderos caídos en el Cementerio Conventual, uno de los espacios más significativos del patrimonio histórico local.

(250709) -- BUENOS AIRES, 9 julio, 2025 (Xinhua) -- Un miembro del Regimiento de Granaderos a Caballo realiza una prueba de "sableo y lanceo" durante un Festival de Bandas Militares, en el marco de la celebración del 209º aniversario del Día de la Independencia de Argentina, en el Campo Hípico Militar, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, el 9 de julio de 2025. Argentina conmemoró el miércoles el 209º aniversario de la Independencia del dominio español, "uno de los hitos más trascendentales" de su historia. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (ah) (ra) (vf)San Lorenzo vuelve a honrar la gesta del 3 de febrero con tres días de actos conmemorativos

Estos actos buscan poner en valor el significado del Combate de San Lorenzo, no solo como episodio fundacional de la carrera militar de San Martín, sino también como símbolo del compromiso y la participación del pueblo sanlorencino en la lucha por la independencia.

Música, tradición y ceremonia en la antesala del acto central

Las actividades continuarán el viernes 6 de febrero con propuestas abiertas a toda la comunidad.

Mirá tambiénEl Estado ordenó el traslado del Sable Corvo de San Martín al cuartel de los Granaderos

Desde las 19.30 h, la Fanfarria Alto Perú recorrerá la avenida San Martín, partiendo desde calle Moreno hacia el norte, hasta arribar al Paseo del Pino. Allí, la formación musical ofrecerá un repertorio de marchas militares y canciones populares, en un encuentro que combina tradición, identidad y participación ciudadana.

Members of the Granaderos honor guard regiment stand ahead of a wreath-laying ceremony on the day of Italy's Prime Minister Giorgia Meloni visit, at Plaza San Martin square, in Buenos Aires, Argentina November 20, 2024. REUTERS/Agustin MarcarianSan Lorenzo vuelve a honrar la gesta del 3 de febrero con tres días de actos conmemorativos

Más tarde, a las 21.30 h, el Convento San Carlos será escenario de uno de los momentos más esperados de la programación: la ceremonia de cambio de guardia de los granaderos. El ritual, cargado de simbolismo y solemnidad, recrea prácticas históricas del Regimiento de Granaderos a Caballo y convoca cada año a vecinos y visitantes.

El acto central, con la imponente carga de caballería

El punto culminante de las conmemoraciones tendrá lugar el sábado 7 de febrero desde las 19 h en el Campo de la Gloria. Allí se desarrollará el acto central, que incluirá la tradicional y emblemática carga de caballería de los granaderos, una recreación histórica que rememora el combate librado a orillas del río Paraná.

El llamado Combate de San Lorenzo tuvo lugar el 3 de febrero de 1813 frente al Convento de San CarlosSan Lorenzo vuelve a honrar la gesta del 3 de febrero con tres días de actos conmemorativos

La jornada también contará con el desfile cívico militar, del que participarán fuerzas armadas, instituciones educativas, organizaciones intermedias y entidades de la ciudad, en una manifestación colectiva de memoria y homenaje.

Desde la Municipalidad de San Lorenzo se invita a los vecinos y vecinas a sumarse a las distintas actividades programadas, con las que se rendirá tributo al General San Martín, a sus granaderos y a los voluntarios locales que protagonizaron uno de los hechos más trascendentes de la historia nacional.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
San Lorenzo
Javier Milei
Maximiliano Pullaro

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro