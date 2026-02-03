Historia, poder y narrativa

La línea Mayo-Caseros como mito fundacional

La derrota de Rosas en 1852 no solo redefinió el mapa político de su tiempo: también dio lugar a una lectura oficial del pasado que trazó una continuidad entre la Revolución de Mayo y Caseros, excluyendo toda tradición política alternativa. Esta narrativa, impulsada por los vencedores, forjó una pedagogía del poder que aún hoy condiciona nuestra visión del origen nacional.