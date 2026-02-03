Vera se prepara para volver a brillar como el gran Carnaval de Santa Fe

Vera está lista para volver a lucirse como “el Carnaval de Santa Fe”.
Este sábado tendrá lugar la noche inaugural del Carnaval de Vera, una de las celebraciones más emblemáticas del norte santafesino. Seis comparsas y la Agrupación del Centro de Jubilados “Dale que Va” desplegarán todo su color, música y creatividad desde las 21.30, en una edición que promete volver a consagrar a la ciudad como “el Carnaval de Santa Fe”.
Vera está lista para volver a lucirse como “el Carnaval de Santa Fe”.
Este sábado se llevará a cabo la noche inaugural de los tradicionales carnavales verenses, con un desfile que comenzará a las 21.30 y contará con la participación de seis comparsas, además de la Agrupación del Centro de Jubilados “Dale que Va”, que tendrá el honor de abrir el espectáculo.
Con una fuerte inversión y meses de trabajo, las comparsas locales volverán a transformar el corsódromo en un escenario de brillo, color y pasión, reafirmando una tradición que convoca a miles de vecinos y visitantes cada año.
Verasamba presentará “Diez años de pasión”, una propuesta que invita a viajar al corazón de la selva más grande del planeta. La comparsa rinde homenaje a la fuerza, la magia y la vida que habita en la Amazonia, desplegando un espectáculo donde el encanto, el brillo y la pasión se apoderan de la noche verense.
Por su parte, Unidos del Samba también llevará al público al Amazonas con su temática “El latido de la tierra”. Un universo misterioso y sagrado donde cada color vibra, cada canto se transforma en ritual y la naturaleza se convierte en una gran fiesta al ritmo del tambor.
Aerosamba, en tanto, propondrá una mirada reflexiva con “El último árbol”, una alegoría ambientada en un futuro marcado por la deforestación.
La comparsa representa al último árbol en pie como símbolo de vida, resistencia y esperanza, e invita a reflexionar sobre el impacto humano y la responsabilidad colectiva de cuidar el planeta.
Ferrumbá llegará con “Vivo por ella”, un homenaje a la música como fuerza que une, atraviesa generaciones y construye identidad. A través de ritmos que van desde los tambores originarios hasta los sonidos contemporáneos, la comparsa recorrerá una travesía musical donde cada acorde y cada baile cuentan parte de la historia argentina.
Bambita, en esta edición, será “Superbambita” y propondrá una historia cargada de fantasía.
En una ciudad en silencio, amenazada por un oscuro plan para apagar la música, la Reina convoca a los superhéroes a través del sonido de un tambor. La victoria se celebra en Carnaval y da origen a la leyenda de la mejor scola do samba: la tricolor.
Por último, Paraverá presentará “Europaraverá 2026”, una aventura viajera que llevará al público por la tierra de los ancestros. Desde España hasta Italia, Hungría, Croacia, Alemania, Francia, Países Bajos, Escocia y Rusia, la comparsa promete un recorrido sensorial donde el único equipaje necesario serán los cinco sentidos y el pasaje se paga con aplausos.
Las seis comparsas han puesto lo mejor de sí para garantizar un espectáculo de alto nivel, con trajes, carrozas y batucadas que le darán al Carnaval de Vera el esplendor de siempre.
Las entradas tendrán un valor de 15 mil pesos para mayores y 5 mil pesos para menores. El estacionamiento será gratuito en los alrededores del corsódromo.