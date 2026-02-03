Fiestas regionales

Vera se prepara para volver a brillar como el gran Carnaval de Santa Fe

Este sábado tendrá lugar la noche inaugural del Carnaval de Vera, una de las celebraciones más emblemáticas del norte santafesino. Seis comparsas y la Agrupación del Centro de Jubilados “Dale que Va” desplegarán todo su color, música y creatividad desde las 21.30, en una edición que promete volver a consagrar a la ciudad como “el Carnaval de Santa Fe”.