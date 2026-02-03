Actividad legislativa

Calvo participó en Villa San José de la 27° Fiesta Provincial de la Valesana

Con una multitudinaria convocatoria en el Salón Polideportivo San José, se desarrolló una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Valesana. El senador Alcides Calvo acompañó la celebración, que destacó el legado cultural de los colonizadores y el rol fundamental de la mujer valesana en la historia local.