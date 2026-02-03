Calvo participó en Villa San José de la 27° Fiesta Provincial de la Valesana

Villa San José fue escenario de la 27° edición de la Fiesta Provincial de la Valesana, un evento que año tras año convoca a la comunidad para revalorizar la historia, la cultura y las tradiciones de los primeros colonizadores.
Con una multitudinaria convocatoria en el Salón Polideportivo San José, se desarrolló una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Valesana. El senador Alcides Calvo acompañó la celebración, que destacó el legado cultural de los colonizadores y el rol fundamental de la mujer valesana en la historia local.
La celebración contó con la presencia del senador provincial Alcides Calvo, quien fue recibido por el presidente comunal Julio Forni, junto a presidentes comunales de la región.
La fiesta fue organizada por el Club Juventud Unida, con el auspicio de la Comuna local y el acompañamiento del Senado Provincial, y se desarrolló en el Salón Polideportivo San José ante más de 700 personas, consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes de la localidad y la región.
Entre los principales atractivos de la noche se destacó la tradicional elección de la Reina de la Fiesta Provincial de la Valesana, además de una nutrida grilla de espectáculos musicales, danzas típicas y vestimentas tradicionales que pusieron en valor las raíces culturales de los colonizadores.
Uno de los momentos más emotivos fue la presentación oficial de la nueva canción del pueblo, una composición que refleja la historia, la identidad y el sentimiento de la comunidad valesana, interpretada por la joven local Antonella Forni.
Asimismo, tuvo una destacada participación el ballet local suizo, que fue especialmente reconocido por su aporte a la preservación cultural.
Durante la celebración se realizó un reconocimiento especial a las mujeres valesanas pertenecientes a familias colonizadoras, resaltando su rol fundamental en la fundación, el crecimiento y el desarrollo de la localidad.
En ese marco, el senador Alcides Calvo destacó la importancia de acompañar este tipo de iniciativas:
“Esta fiesta es un claro ejemplo de cómo una comunidad mantiene vivas sus raíces y reconoce el esfuerzo de quienes fueron parte del crecimiento del pueblo, especialmente el rol fundamental de la mujer valesana”, expresó.
Además, puso en valor el trabajo del Club Juventud Unida, de la Comuna local y de los colaboradores que hacen posible la realización del evento, reafirmando su compromiso de seguir apoyando propuestas que fomenten la participación comunitaria, el encuentro y el sentido de pertenencia.
En el marco de una recorrida por localidades del departamento Castellanos, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, acompañado por el senador provincial Alcides Calvo, el presidente del ENERFE, Rodolfo Giacosa, y funcionarios provinciales, mantuvo encuentros con presidentes y presidentas comunales y representantes de instituciones intermedias.
Durante la jornada, dialogaron con Sergio Tivano (Santa Clara de Saguier), Lorena Eberhardt (Colonia Aldao) y Luciana Peter (Colonia Raquel), abordando las principales necesidades, proyectos y desafíos que atraviesan las comunidades en este inicio del año 2026.
Como parte de la agenda, las autoridades recorrieron las Escuelas de Verano, donde pudieron conocer de primera mano el desarrollo de las actividades educativas y recreativas que se llevan adelante.
En ese sentido, destacaron la importancia de estas políticas públicas que la provincia sostiene y fortalece, orientadas a la inclusión, el acompañamiento de las familias y el fortalecimiento del sistema educativo y deportivo.
La recorrida también incluyó visitas a clubes, escuelas primarias y secundarias, y distintas instituciones sociales, con el objetivo de interiorizarse sobre su funcionamiento y necesidades.
Al finalizar la jornada, el senador Alcides Calvo subrayó la relevancia de este tipo de recorridas:
“Son fundamentales para fortalecer el acompañamiento permanente del Estado Provincial en cada localidad del departamento Castellanos. Nos permiten dialogar directamente con autoridades, instituciones y vecinos sobre las realidades y proyectos de cada comunidad”, señaló.
Asimismo, remarcó que el trabajo conjunto entre la provincia, los gobiernos locales y las instituciones es clave para avanzar en políticas públicas que promuevan el desarrollo, la inclusión y la igualdad de oportunidades, reafirmando el compromiso de continuar gestionando con cercanía, presencia territorial y una mirada integral del desarrollo regional.