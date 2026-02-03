La Selección Argentina definió cuál será su “casa” durante el Mundial

El próximo 11 de junio se levantará el telón de la vigésimo tercera Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México, en donde la Selección Argentina tomará parte con el objetivo de volver a levantar el máximo trofeo internacional.
La delegación ‘albiceleste’ se establecerá en esa ciudad durante el próximo mes de junio para comenzar la defensa de la corona conquistada en Qatar. Se cayeron los amistosos con México y Honduras.
El equipo de Lionel Scaloni tendrá en marzo sus últimas pruebas con la Finalissima ante España incluida, y luego se enfocará de lleno en la preparación para el torneo de selecciones en Norteamérica. Más allá de los nombres que se subirán al avión, y la planificación en torneo al juego de la ‘Albiceleste’, otras aristas por fuera de lo deportivo ya se están tratando y en vías de definirse.
Uno de los temas que penden de una decisión tiene que ver con la estancia y el alojamiento del staff compuesto por jugadores, cuerpo técnico, cuerpo médico, utileros y dirigentes, durante la fase de grupos. Luego de establecer cinco alternativas, la delegación ‘albcieleste’ tuvo su confirmación por parte de FIFA y el sueño de la cuarta se acunará en Kansas City.
Lo primero a destacar en la decisión de la delegación nacional de establecerse cerca de donde jugará. En el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri, la Selección tendrá su debut el 16 de junio frente a Argelia, y tras un segundo choque en el AT&T Stadium de Dallas, Texas ante Austria el día 22, volverá a jugar en Kansas el 27 contra Jordania.
Los compromisos en el Grupo J definen así la decisión por establecer la concentración en Kansas City. En lo que respecta a los entrenamientos, el lugar donde entrenarán los vigentes campeones del mundo será el Centro Nacional de Rendimiento de Compass Minerals de Sporting Kansas City.
Inaugurado en 2017, Compass Minerals Sports Fields es un complejo deportivo de clase mundial situado en el estado de Kansas, que alberga además el Centro de Medicina Deportiva Children’s Mercy en Village West y el Centro Nacional de Educación para Entrenadores de Fútbol de Estados Unidos, convirtiendo a Kansas City en el centro de servicios de medicina deportiva para jóvenes atletas y el desarrollo general del fútbol en Estados Unidos.
Cuenta con tres campos de fútbol de tamaño completo uno al lado del otro, y otros dos campos de césped sintético de tamaño completo con iluminación deportiva LED que rodean un «Pabellón de Entrenadores» de dos plantas que contiene aulas, posiciones de cámaras y una plataforma de observación.
Tiene un laboratorio de rendimiento deportivo que incluye una oficina de neuropsicología, cámaras hiperbáricas, un laboratorio de crioterapia, sala de recuperación, suite de masajes, placa de fuerza accupower, cámara ambiental/atmosférica y una clínica de Médicos.
Posee un gimnasio de alto rendimiento en colaboración entre un equipo deportivo profesional (Sporting KC), una federación nacional de deportes (U.S. Soccer) y un proveedor de medicina deportiva (Children’s Mercy). Un amplio espacio con césped sintético y una variedad de equipos de entrenamiento y fitness para los pacientes de Sporting KC, U.S. Soccer y todos los pacientes de medicina deportiva de Children’s Mercy — no solo para quienes juegan al fútbol.
Por último, cuanta con dos vestuarios, tres aulas con paredes operativas para cursos y seminarios, seis salas de grupos ideales para la interacción en pequeños grupos, así como una cafetería para las comidas durante el día, y un salón para eventos.
A este espacio de entrenamientos se le debe sumar el hotel que brindar espacio para todos los integrantes de la delegación. El Hotel Origin se ubica en Kansas City, 30 kilómetros del centro de entrenamiento de Sporting Kansas City, a 29.3 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Kansas City y a solo 7.6 kilómetros de la Universidad del Sistema de Salud de Kansas City.
El histórico hotel se ubica en el centro de Kansas City y fue Identificado por la FIFA como una de las mejores opciones de alojamiento con pago total para un equipo nacional durante la Copa Mundial de 2026.
El hotel está asociado con el centro de entrenamiento Sporting KC en el oeste del condado de Wyandotte para fines de equipo, entrenamiento y logística. A mediados de diciembre de 2025, los informes indicaron que el hotel está completamente reservado desde junio hasta el 21 de julio de 2026. Ubicado en el centro de la ciudad ofrece según dice su sitio web “una experiencia histórica y boutique”.
Mientras que Argentina estará en la casa del Sporting Kansas City de la MLS, otras tres selecciones también eligieron Kansas para vivir la previa y la fase de grupos del Mundial Norteamérica 2026. Inglaterra usará el Swope Soccer Village situado en Misuri y que anteriormente funcionó como el centro de entrenamiento del cuadro de Kansas.
Por su parte, Países Bajos utilizará las instalaciones del Kansas City Current en Riverside, a la vez que Argelia hará su campamento en el parque deportivo Rock Chalk Park en el barrio de Lawrence.
“Kansas City está entusiasmado con nuestro excelente sorteo y entusiasmado por las oportunidades de campamento base que mostrarán más de nuestra comunidad al mundo. Esperamos aprender más y compartir más a medida que la FIFA y las selecciones nacionales compartan sus selecciones de campamento base”, fue la reflexión del alcalde de Kansas City, Quinton Lucas.
El camino hacia la defensa del título en Estados Unidos, México y Canadá sumó un imprevisto logístico de último momento, ya que se suspendieron los amistosos que tenía agendado la Selección Argentina para la previa del Mundial 2026.
Según informó el periodista Gastón Edul, quedaron descartados los dos encuentros preparatorios que la «Albiceleste» iba a disputar antes de su debut mundialista frente a Argelia. Aquellos duelos contra México y Honduras, que habían sido anunciados por Claudio «Chiqui» Tapia a finales del año pasado, ya no forman parte de la planificación oficial.
De acuerdo con el periodista, se trata de un problema de agenda, por lo que no se descarta que la AFA arme otros compromisos para esa ventana FIFA. La dirigencia de la AFA trabaja ahora a contrarreloj para cerrar dos nuevos oponentes para la ventana de los primeros diez días de junio.
Estos encuentros son vitales para que Lionel Scaloni termine de pulir el funcionamiento del equipo antes de instalarse en Kansas City, la base de operaciones elegida para la Copa del Mundo.