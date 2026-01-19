Agenda confirmada en Lusail: Argentina tendrá un partido extra tras la Finalissima

El calendario de la Selección argentina en la antesala del Mundial 2026 sumó un capítulo extra en Qatar. Después de la Finalissima frente a España, prevista para el 27 de marzo en el estadio Lusail, el equipo de Lionel Scaloni volverá a presentarse cuatro días más tarde en un amistoso ante el seleccionado local.
La programación se enmarca en una serie de partidos internacionales en el país anfitrión del Mundial 2022, con la Finalissima como plato fuerte y un amistoso posterior que funcionará como ensayo competitivo. Para la Argentina, será una oportunidad de extender la ventana de trabajo con el mismo plantel, sin traslados largos ni cambios de sede.
El duelo ante España, campeón de Europa, aparece como una referencia de máxima exigencia, mientras que el cruce con Qatar permitirá ajustar piezas, probar variantes y sostener ritmo de juego a pocos meses del comienzo de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.
Lusail volverá a recibir a Argentina en marzo, tras la Finalissima. Foto: Reuters
Rival confirmado
El amistoso ante Qatar está pautado para el 31 de marzo, también en Lusail, estadio donde la Selección levantó la tercera estrella en la final ante Francia. La idea de repetir escenario no es un detalle menor: el contexto, el clima y la logística convierten a esa escala en un banco de pruebas ideal, con foco en la preparación integral del grupo.
En paralelo, el festival contempla otros cruces entre selecciones invitadas durante esos días, con presencia de figuras internacionales y un cronograma apretado que promete intensidad en la recta final de marzo.
Scaloni sumará un amistoso extra para ajustar el plan rumbo al Mundial. Foto: Reuters
Plan Scaloni
Con esta confirmación, el cuerpo técnico suma una instancia más para administrar cargas, evaluar nombres y sostener el funcionamiento colectivo en partidos de carácter internacional. El objetivo no cambia: llegar al Mundial con la estructura aceitada, el recambio listo y la sensación de equipo competitivo ante rivales de estilos distintos.
Qatar vuelve a aparecer como estación clave en el recorrido de la Scaloneta. Esta vez, no por la memoria del título, sino por la necesidad de seguir construyendo presente.