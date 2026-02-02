Temporada 2026

Mercedes completa su puesta en escena para la nueva era de la Fórmula 1

Aunque el Mercedes W17 ya había sido mostrado en imágenes digitales y rodó en Barcelona, el equipo de Brackley realizó este lunes su presentación oficial para la temporada 2026 de Fórmula 1. Con la palabra de Toto Wolff, George Russell y Andrea Kimi Antonelli, la escudería alemana expuso su preparación técnica, las primeras sensaciones del nuevo auto y las expectativas frente al cambio reglamentario que marcará una nueva era en la categoría.