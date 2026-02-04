Rumores

Horner y su posible regreso a la F1 de la mano de Alpine: "Solo volvería por la oportunidad correcta"

Tras su salida de Red Bull en 2025, Christian Horner rompió el silencio sobre los rumores que lo vinculan con Alpine y dejó en claro que solo consideraría regresar a la Fórmula 1 bajo condiciones muy específicas.