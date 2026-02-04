Horner y su posible regreso a la F1 de la mano de Alpine: "Solo volvería por la oportunidad correcta"

Christian Horner, histórico ex jefe de Red Bull Racing, volvió a quedar en el centro de la escena mediática de la Fórmula 1 luego de que surgieran versiones que lo vinculan con un posible desembarco en Alpine.
Tras su salida de Red Bull en 2025, Christian Horner rompió el silencio sobre los rumores que lo vinculan con Alpine y dejó en claro que solo consideraría regresar a la Fórmula 1 bajo condiciones muy específicas.
Desde su salida del equipo de Milton Keynes en julio de 2025, los rumores sobre su futuro no dejaron de circular, y en las últimas semanas se intensificaron tras conocerse que el británico estaría vinculado a un consorcio de inversores interesado en adquirir participación accionaria en la escudería francesa.
Consultado por el programa TODAY, Horner se refirió con ironía a estas versiones: “Hasta ahora prácticamente he sido vinculado con todos los equipos de la parrilla”, afirmó. Al mismo tiempo, reconoció que la especulación es habitual en la categoría y que, desde su salida de Red Bull, optó por mantener un bajo perfil público.
Más allá de los rumores, Horner fue claro al marcar los límites de cualquier posible regreso.
“Solo volvería por la oportunidad correcta, trabajando con las personas adecuadas, que piensen de la misma manera y quieran ganar. No tengo ningún interés en simplemente participar”, sostuvo.
En ese sentido, distintas informaciones coinciden en que el británico solo estaría dispuesto a involucrarse nuevamente en la Fórmula 1 si el rol incluyera algún tipo de participación accionaria dentro de un equipo, un paso distinto al que dio durante sus más de dos décadas al frente de Red Bull Racing.
“Creo que ya cumplí mi ciclo”, reflexionó Horner, al tiempo que dejó abierta la puerta a un cambio de perfil: “Si volviera, sería en un rol ligeramente diferente al que desempeñé durante los últimos 21 años”.
Horner también destacó el gran momento que atraviesa la Fórmula 1 en términos de interés global e inversiones. “El interés por el deporte está por las nubes. Hay gente fantástica que quiere invertir en la Fórmula 1”, señaló, aunque aclaró que no siente urgencia por regresar al paddock.
“Si mi carrera termina con el final de mi etapa en Red Bull, he tenido un recorrido increíble. Solo regresaría por algo que fuera genuinamente emocionante y que, en última instancia, pudiera ganar”, concluyó.
Mientras tanto, Red Bull Racing inició una nueva etapa bajo la conducción de Laurent Mekies, ex director de Racing Bulls. El equipo finalizó tercero en el Campeonato de Constructores 2025, con Max Verstappen como subcampeón de pilotos, y ya se enfoca en la temporada 2026, que marcará el debut de los motores desarrollados por Red Bull Powertrains en asociación con Ford.