La lesión de Campaz complica los planes de Almirón en Central

“Nos faltó el Negro, porque tiene un mano a mano que te mata”, dijo Ángel Di María apenas terminado el partido ante River, sobre la notoria ausencia de su compañero Jaminton Campaz.
El club rosarino confirmó el desgarro del colombiano, que se perderá varios partidos y llegaría con lo justo al clásico ante Newell’s de la octava fecha. Ya quedó demostrado ante River que es un jugador difícil de reemplazar
El colombiano iba a ser titular ante el “Millonario”, pero una dolencia muscular lo marginó del encuentro a último momento y el técnico Jorge Almirón se vio obligado a cambiar la fórmula de ataque, optando por un doble nueve con Copetti y Veliz, que no funcionó.
Esa complicación que sufrió el entrenador “canalla” se extenderá por varias semanas más, ya que el departamento médico del club confirmó que Campaz tiene una lesión muscular que lo dejará afuera de varios partidos. Es un hecho que se perderá el cruce de la Copa Argentina y se acerca el debut en la Libertadores y el clásico rosarino.
Campaz sintió una molestia en los isquiotibiales de la pierna derecha el domingo pasado, en las horas previas al duelo ante River en el “Gigante” de Arroyito. Consultó con los médicos del plantel y con el cuerpo técnico y entre todos decidieron preservarlos.
En ese momento se actuó por precaución, pero los estudios que le practicaron al colombiano arrojaron como resultado que tiene un desgarro. El parte médico no precisó la gravedad de la lesión, pero como mínimo serán tres o cuatro semanas de recuperación.
Campaz se perderá seguramente el partido del próximo sábado contra Aldosivi, por la cuarta fecha del Torneo Apertura, el del miércoles 11 de febrero contra Sportivo Belgrano de San Francisco en cancha de Unión, por Copa Argentina, y el del domingo 15 ante Barracas Central, por el campeonato local.
Pero lo que preocupa aún más en Arroyito es la cercanía del clásico rosarino frente a Newell’s, programado para jugarse el domingo 1 de marzo en el “Coloso Marcelo Bielsa”. Solo faltan 25 días para ese trascendental compromiso. Unas semanas después será el debut de Central en la Copa Libertadores, pero para esa fecha esperan tener al colombiano totalmente recuperado y en plenitud física.
Quedó demostrado en el empate ante River que Campaz no es un futbolista fácil de reemplazar. Por su velocidad, gambeta y capacidad de desequilibrio, es un jugador distinto en la estructura de Rosario Central.
Almirón probó con el ingreso de Enzo Copetti, pero terminó chocando con Alejo Veliz y complicando la tarea del centrodelantero titular. En el segundo tiempo, con el ingreso de Gaspar Duarte, de características más parecidas a Campaz, el ataque “canalla” mejoró considerablemente.
Ante este panorama, Duarte se perfila para ser titular el sábado en Mar del Plata ante Aldosivi, en un partido que finalmente no tendrá hinchas visitantes. Otras opciones para reemplazar al colombiano serían Giovanni Cantizano o Julián Fernández, una de las incorporaciones para esta temporada 2026.