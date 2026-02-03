Milei recibió a Luciano Benavides en Casa Rosada tras ganar el Dakar 2026

El presidente Javier Milei recibió a los pilotos salteños Luciano y Kevin Benavides en la Casa Rosada, en un acto de reconocimiento oficial tras la consagración de Luciano en el Rally Dakar 2026.
El encuentro se realizó en el despacho presidencial y tuvo como eje el homenaje al campeón de la categoría motos. Desde el entorno oficial indicaron que la reunión incluyó una charla sobre la trayectoria deportiva y el impacto internacional del logro para el motociclismo argentino.
Luciano, oriundo de Salta, asistió acompañado por su hermano Kevin, referente de la disciplina. En el reconocimiento se mencionó el acompañamiento familiar durante la preparación y el calendario de competencia que rodea a la prueba de rally raid más exigente del mundo.
También se repasó el proceso previo a la carrera, marcado por una lesión sufrida meses antes en el Rally de Marruecos. Según el repaso realizado durante el acto, esa situación condicionó el inicio de la preparación y obligó a una recuperación contrarreloj para llegar al Dakar.
La recepción a los Benavides se dio en una jornada en la que el Presidente retomó actividades públicas con agenda institucional en el Palacio de Gobierno. En el mismo día, Milei mantuvo reuniones vinculadas a gestión, entre ellas un encuentro referido a la presentación de un nuevo Documento Nacional de Identidad.
Desde el Gobierno señalaron que el reconocimiento se encuadra en una línea de homenajes a deportistas por logros recientes. Como antecedente, recordaron el recibimiento a José “Maligno” Torres tras su consagración olímpica en Juegos Olímpicos de París 2024.
El acto concluyó con el saludo formal a los pilotos y la confirmación de que Luciano continuará con su calendario deportivo tras la histórica consagración en el Dakar 2026.