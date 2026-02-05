Tenis

Batallas nocturnas, sorpresas argentinas y agenda definida en el Quini 6 Rosario Challenger

Juan Manuel Cerúndolo protagonizó una remontada de alto nivel ante Juan Bautista Torres y se metió en cuartos de final del Quini 6 Rosario Challenger, en una jornada que también dejó la confirmación de Valerio Aboian, el avance firme de Chun-Hsin Tseng y el orden de juego para un jueves cargado de atractivos.