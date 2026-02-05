Batallas nocturnas, sorpresas argentinas y agenda definida en el Quini 6 Rosario Challenger

Juan Manuel Cerúndolo (85° del ranking ATP), cuarto preclasificado del certamen, se quedó con una verdadera batalla nocturna en el estadio principal del Jockey Club de Rosario.
Juan Manuel Cerúndolo protagonizó una remontada de alto nivel ante Juan Bautista Torres y se metió en cuartos de final del Quini 6 Rosario Challenger, en una jornada que también dejó la confirmación de Valerio Aboian, el avance firme de Chun-Hsin Tseng y el orden de juego para un jueves cargado de atractivos.
Tras ceder el primer set, el zurdo encontró respuestas desde lo mental y lo físico para revertir el marcador y vencer a su compatriota Juan Bautista Torres por 3-6, 6-4 y 6-3 en un duelo que superó las dos horas y media de juego.
El campeón del Córdoba Open 2021, uno de los cuatro ganadores ATP presentes en el torneo, logró así tomarse revancha de Torres, quien lo había derrotado sin perder sets en los dos enfrentamientos previos.
Con este triunfo, Cerúndolo desempató el historial entre ambos y aseguró su lugar en los cuartos de final del Rosario Challenger, instancia que volverá a disputar con la ilusión de alcanzar por primera vez las semifinales del certamen.
A pesar de contar con once títulos challenger en su carrera —con al menos uno por temporada desde 2021—, el argentino atraviesa un período sin coronaciones sobre polvo de ladrillo: la última fue en septiembre de 2024 en Antofagasta, Chile.
La jornada de octavos de final dejó además varias historias destacadas.
El taiwanés Chun-Hsin Tseng (122°), sexto preclasificado y único asiático del torneo, ratificó su solidez al vencer a Facundo Mena por 6-3 y 7-5, manteniéndose sin ceder sets en la segunda edición del certamen. Cinco de los seis títulos challenger del diestro fueron sobre polvo de ladrillo, superficie en la que vuelve a mostrarse competitivo.
La sorpresa argentina la protagonizó Valerio Aboian (526°), quien ingresó al cuadro como lucky loser y encadenó triunfos ante Thiago Seyboth Wild, Nikolas Sánchez Izquierdo y ahora se metió entre los ocho mejores.
El joven retornó a unos cuartos de final challenger tras un año y medio —su última vez había sido en agosto de 2024 en Como, Italia— y, si logra vencer a Tseng, igualará su mejor actuación en la categoría, conseguida en San Miguel de Tucumán en abril de ese mismo año.
En tanto, el público rosarino celebró el gran inicio del local Luciano Ambrogi (424°), aunque la experiencia del italiano Andrea Pellegrino (143°), octavo preclasificado, terminó imponiéndose por 1-6, 6-4 y 6-2.
Ambrogi sufrió una molestia en la cadera que condicionó su rendimiento en el set decisivo. Pellegrino, de este modo, superó su actuación del año pasado, cuando había quedado eliminado en segunda ronda.
La organización confirmó el orden de juego para el jueves, que comenzará a las 17 con el cruce entre los argentinos Román Burruchaga y Genaro Olivieri. No antes de las 18.30, el segundo preclasificado, Francisco Comesaña, enfrentará al brasileño Pedro Boscardin Dias.
El plato fuerte llegará en el tercer turno, con el duelo entre el campeón defensor y máximo favorito, Camilo Ugo Carabelli, y Facundo Díaz Acosta, campeón del Argentina Open 2024. En la cancha 1, a las 18, Juan Manuel La Serna se medirá con el boliviano Hugo Dellien, finalista de la edición anterior.
El Quini 6 Rosario Challenger, presentado por el Gobierno de la provincia de Santa Fe, es el único torneo categoría 125 que se disputa en el país y uno de los más relevantes del calendario sudamericano.
Las entradas para el cuadro principal se adquieren a través de TuEntrada, con precios desde $6.000, y continúan disponibles los sectores VIP con servicios gastronómicos premium.