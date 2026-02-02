Román Burruchaga y Lautaro Midón, el plato fuerte del lunes en el Quini 6 Rosario Challenger

Este lunes comenzará la actividad del cuadro principal de la segunda edición del Quini 6 Rosario Challenger, torneo oficial del Challenger Tour organizado por Torneos y presentado por el Gobierno de la provincia de Santa Fe.
El Quini 6 Rosario Challenger presentado por el Gobierno de la provincia de Santa Fe pondrá en marcha este lunes la actividad del cuadro principal con una programación marcada por el protagonismo argentino. El cruce entre Román Burruchaga y Lautaro Midón cerrará la jornada en el estadio principal del Jockey Club, en una fecha que promete grandes atractivos para el público local.
La jornada inaugural contará con presencia argentina en todos los partidos de singles programados y en uno de los encuentros del cuadro principal de dobles, que se disputarán en las canchas del Jockey Club de Rosario.
Tras la definición de dos partidos clasificatorios al main draw de singles, la programación de la cancha central ofrecerá desde las 18.30 dos enfrentamientos entre tenistas argentinos.
En ambos casos, los protagonistas fueron finalistas del último Buenos Aires Challenger, lo que eleva aún más las expectativas.
El primero en salir a escena será Álex Barrena (190°), subcampeón en el certamen disputado en el Racket Club, quien debutará ante Juan Bautista Torres (364°), invitado por la organización y habitual animador del circuito nacional.
El cierre de la jornada quedará a cargo de Román Burruchaga (104°), quinto preclasificado y flamante campeón del Buenos Aires Challenger. El bonaerense, que acaba de cumplir 24 años, se medirá con Lautaro Midón (232°), una de las principales promesas del tenis argentino, en un cruce que despierta gran interés por el presente y el futuro de ambos jugadores.
La actividad de este lunes se completará con otros dos representantes nacionales en singles. Facundo Mena (328°) enfrentará al brasileño Thiago Monteiro (196°) en la cancha 1, mientras que Andrea Collarini (233°) iniciará su camino ante el español Nikolas Sánchez Izquierdo (306°) en el estadio 2.
Además, comenzará el cuadro principal de dobles con presencia argentina. Santiago Rodríguez Taverna, junto al ítalo-argentino Franco Agamenone, se medirá ante la dupla integrada por Carlos María Zárate y el brasileño Bruno Fernández.
El Quini 6 Rosario Challenger es el único torneo de categoría 125 que se disputa en el país y uno de los más relevantes de la región.
Las entradas para el cuadro principal se comercializan a través de la plataforma TuEntrada, con valores desde $6.000, mientras que la clasificación cuenta con acceso libre y gratuito. También se ofrecen palcos y plateas VIP, con una propuesta gastronómica y de servicios premium.