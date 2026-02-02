Tenis

Román Burruchaga y Lautaro Midón, el plato fuerte del lunes en el Quini 6 Rosario Challenger

El Quini 6 Rosario Challenger presentado por el Gobierno de la provincia de Santa Fe pondrá en marcha este lunes la actividad del cuadro principal con una programación marcada por el protagonismo argentino. El cruce entre Román Burruchaga y Lautaro Midón cerrará la jornada en el estadio principal del Jockey Club, en una fecha que promete grandes atractivos para el público local.