Barracas Central vs Deportivo Riestra: empate polémico en la tercera fecha del Torneo Apertura

Barracas Central consiguió un polémico empate 1-1 ante Deportivo Riestra como local este domingo en un partido correspondiente a la tercera fecha del Torneo Apertura, llevado a cabo en el estadio Claudio Fabián Tapia.
En los instantes finales del partido, el árbitro Bruno Amiconi anuló un penal a favor del “Malevo” para sancionar la pena máxima a favor del “Guapo” .
Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el gol del encuentro de la visita lo convirtió el delantero Antony Alonso, a los 24 minutos del primer tiempo, mientras que Rodrigo Insúa igualó el encuentro desde el punto penal, a los 59’ del complemento.
Con este resultado, ambos equipos se repartieron los puntos y continúan sin sumar de a tres en el campeonato local. El “Malevo” deberá medirse como visitante ante Estudiantes de La Plata, el lunes 9 de febrero desde las 19:15. En tanto, los comandados por Rubén Darío Insúa recibirán a Gimnasia y Esgrima La Plata, el mismo día a partir de las 17:00.
En un primer tiempo con pocas emociones, Deportivo Riestra fue más eficaz a la hora de atacar y abrió el marcador en la primera y única vez que pateó al arco defendido por Marcelo Miño por medio de Antony Alonso.
El delantero de 27 años capturó un rebote luego de que el balón se estrelle en el palo izquierdo, tras un remate de cabeza de Jonathan Herrera, y definió con total libertad para adelantar a su equipo en el duelo interzonal.
El desarrollo del complemento sucedió de manera similar a la etapa inicial, con pocas llegadas para ambos conjuntos, pero con una leve superioridad de los visitantes, quienes habían logrado ampliar la diferencia con gol del propio Herrera, pero la acción quedó invalidada mediante el VAR por una supuesta infracción de Jonatan Goitía.
Si bien no pudo imponerse desde el juego, al “Malevo” le bastó con adelantarse en el resultado en la primera mitad y Barracas Central no encontró los caminos para generar peligro en el área defendida por Ignacio Arce.
La polémica llegó en los instantes finales del cotejo cuando el árbitro Bruno Amiconi había sancionado penal a favor de Deportivo Riestra, pero, nuevamente con la participación del VAR comandado por Héctor Paletta, el juez principal observó una supuesta mano en el área contraria por lo que anuló su decisión y le otorgó la pena máxima a favor de Barracas Central.
Rodrigo Insúa fue el encargado de ejecutar el disparo desde los doce pasos y, con una potente definición, venció al guardameta de la visita para igualar el partido 1-1.
Estadio: Claudio Fabián Tapia
Árbitro: Bruno Amiconi
VAR: Hector Paletta
Barracas: Marcelo Miño; Gaston Campi, Yonatthan Rak, Kevin Jappert; Rodrigo Insúa, Iván Tapia, Iván Guaraz, Tomás Porra, Rafael Barrios; Jhonatan Candia, Gonzalo Morales. DT: Rubén Darío Insúa.
Dep. Riestra: Ignacio Arce; Miguel Barbieri, Cristian Paz, Nicolás Sansotre, Rodrigo Gallo, Mariano Bracamonte; Antony Alonso, Pablo Daniel Monje, Jonatan Goitía; Jonathan Herrera, Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez.
Gol en el primer tiempo: 24m. Antony Alonso (R).
Gol en el segundo tiempo: 59m. Rodrigo Insua (B).
Cambios en el segundo tiempo: al inicio Gonzalo Maroni por Rafael Barrios (B); 21m. Juan Randazzo por Rodrigo Gallo (R); 26m. Enzo Taborda por Iván Tapia (B); 27m. Facundo Bruera por Jhonatan Candia (B); 32m. Gabriel Obredor por Alexander Díaz (R); Nicolás Watson por Jonathan Herrera (R); Nicolás Benegas por Jonatan Goitía (R); 37m. Rodrigo Bogarín por Tomás Porra (B); Norberto Briasco por Gonzalo Morales (B); 43m. Facundo Miño por Miguel Barbieri (R).