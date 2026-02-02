Liga Profesional

Boca le ganó a Newell´s en La Bombonera, en la tercera fecha del Torneo Apertura

Con este resultado, el Xeneixe se adueñó del cuarto puesto de la Zona A, quedando bien posicionado en la tabla en este inicio del campeonato. La victoria le permitió sumar confianza y mantenerse en la pelea, mientras que La Lepra no logró sumar fuera de casa.