Liga Profesional

Belgrano y Tigre empataron 1 a 1 en el Torneo Apertura 2026

David Romero y Lautaro Gutiérrez, los goleadores de la noche. En la próxima fecha, el “Pirata” visitará a Argentinos Juniors, el lunes dos de febrero a las 22:00, mientras que los dirigidos por Diego Dabove jugarán el mismo día, recibiendo a Racing, pero a partir de las 19:45.