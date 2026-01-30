Belgrano y Tigre empataron 1 a 1 en el Torneo Apertura 2026

En un encuentro en el que primó la igualdad y que no se definió hasta cerca del final, Belgrano igualó con Tigre por 1 a 1 en el partido que disputaron en el estadio Julio César Villagra, por la segunda fecha de la zona B del Torneo Apertura 2026.
David Romero y Lautaro Gutiérrez, los goleadores de la noche. En la próxima fecha, el “Pirata” visitará a Argentinos Juniors, el lunes dos de febrero a las 22:00, mientras que los dirigidos por Diego Dabove jugarán el mismo día, recibiendo a Racing, pero a partir de las 19:45.
En un encuentro en el que primó la igualdad y que no se definió hasta cerca del final, Belgrano igualó con Tigre por 1 a 1 en el partido que disputaron en el estadio Julio César Villagra, por la segunda fecha de la zona B del Torneo Apertura 2026.
La visita había comenzado en ventaja a los 16 minutos del segundo tiempo, con el gol del delantero David Romero, mientras que el volante Lautaro Gutiérrez igualó a los 36 minutos.
Con la igualdad, ambos equipos quedan con cuatro puntos, en la tercera y cuarta posición de la zona B.
En la próxima fecha, el “Pirata” visitará a Argentinos Juniors, el lunes dos de febrero a las 22:00, mientras que los dirigidos por Diego Dabove jugarán el mismo día, recibiendo a Racing, pero a partir de las 19:45.
En un primer tiempo carente de jugadas de mucho peligro, la primera llegada fue del local, a los cinco minutos, con un cabezazo alto y desviado del defensor Lisandro López.
A los 19 minutos tuvo su primer acercamiento Tigre, con una combinación por izquierda que culminó el volante Jabes Saralegui, con un remate débil y bajo, contenido fácilmente por el arquero Thiago Cardozo.
En 23 minutos, el volante Lucas Zelarayán metió un remate rasante y cruzado desde el borde derecho del área, que se fue ancho.
Tigre se puso en ventaja a los 16 minutos de la segunda parte, cuando el delantero David Romero aprovechó el rebote en un palo del remate del volante Elías Cabrera y definió ante el arco libre, con el arquero Thiago Cardozo todavía desparramado por el disparo anterior.
Ocho minutos después, Saralegui se acercó al segundo con un tiro libre cercano al área, que se fue alto por el ángulo izquierdo del guardameta rival.
Belgrano alcanzaba la igualdad a los 28 minutos, con un remate de Zelarayán desde el área chica, aunque el mismo fue invalidado por el fuera de juego previo de Lisandro López.
De todas formas, el local pudo empatar a los 37 minutos, con un centro que prolongó el delantero Nicolás “Uvita” Fernández y fue rematado de primera por Lautaro Gutiérrez, para marcar el 1-1.
Zelarayán se perdió una gran jugada a los cuatro minutos de descuento, acomodándose para la pierna derecha dentro del área y sacando un disparo rápido, que se fue por encima del travesaño.
Estadio: Julio César Villagra.
Árbitro: Andrés Merlos.
VAR: Nazareno Arasa.
Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Federico Ricca; Adrián Sánchez, Juan Velázquez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.
Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Bruno Leyes, Elías Cabrera; Ignacio Russo, David Romero. DT: Diego Dabove.
Goles en el segundo tiempo: 16m. David Romero (T); 36m. Lautaro Gutiérrez (B).
Cambios en el segundo tiempo: 12m. Franco Vázquez por Francisco González Metilli (B); 21m. Alfio Oviedo por David Romero (T), Sebastián Medina por Elías Cabrera (T); Alcides Benítez por Leonardo Morales (B), Adrián Sporle por Federico Ricca (B) y Ramiro Hernandes por Emiliano Rigoni (B), 27m. Lautaro Gutiérrez por Juan Velázquez (B); 33m. Joaquín Mosqueira por Jabes Saralegui (T) y Santiago López por Ignacio Russo (T), 40m. Ramón Arias por Joaquín Laso (T).