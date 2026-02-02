Quién fue la estrella de Hollywood que visitó la Bombonera este domingo

En medio de la emoción por el desarrollo del encuentro, los hinchas que estaban en las tribunas comenzaron a notar una presencia inusual en uno de los palcos principales: Willem Dafoe, actor de renombre internacional con películas como El Duende Verde en Spider-Man, The Lighthouse y La Última Tentación de Cristo, seguía atentamente el partido.
Con look relajado, saludó a quienes lo reconocieron y hasta se lo vio sacando fotos del estadio.
Rápidamente, su imagen recorrió las redes sociales, donde usuarios de todo el país comentaron su sorpresiva aparición. Muchos se preguntaron qué lo había llevado hasta allí, aunque lo cierto es que La Bombonera se ha transformado en un punto de atracción cultural y turístico que trasciende el deporte.
La Bombonera: destino de celebridades internacionales
La visita de Dafoe no es un caso aislado. En los últimos años, varias figuras internacionales eligieron visitar el mítico estadio de Boca Juniors. Una de las más resonantes fue Dua Lipa, quien en 2025, durante su paso por Argentina, no quiso irse sin conocer La Bombonera y también asistió a un partido del equipo xeneize. Su presencia generó una ola de posteos en redes y medios internacionales.
La mística del estadio, el fervor de la hinchada y la fama del club lo han convertido en un imán para artistas, deportistas y personalidades del espectáculo que desean experimentar de cerca lo que muchos definen como "una de las pasiones más intensas del mundo".
El actor disfrutando el partido en la Bombonera.
Repercusiones y ambiente de fiesta
La aparición de Dafoe se volvió rápidamente tendencia. Los videos del actor saludando desde el palco y disfrutando el ambiente fueron compartidos miles de veces. Algunos lo aplaudieron por sumarse a la cultura futbolera local, mientras otros imaginaron situaciones ficticias: “¿Se viene Spider-Boca?”, bromearon usuarios en tono cómico.
En medio de los cánticos, bombos y banderas, el intérprete estadounidense fue testigo de un espectáculo que trasciende lo deportivo y que dejó en claro por qué La Bombonera es mucho más que una cancha de fútbol: es un fenómeno social, cultural y emocional que impacta incluso a quienes vienen del otro lado del mundo.
Dafoe se encuentra en Argentina participando de una residencia artística. Crédito: Reuters.
¿Qué hace Willem Dafoe en Argentina?
Willem Dafoe se encuentra en Argentina participando de una residencia artística y actividades vinculadas al cine y al teatro. Según fuentes cercanas a su itinerario, el actor está realizando una serie de encuentros culturales, charlas con estudiantes de actuación y proyecciones especiales de películas en varias ciudades del país.
Su visita incluye además participación en eventos de arte independiente y colaboraciones con espacios culturales porteños, lo que explica su presencia en Buenos Aires. Aprovechando su estadía, Dafoe también decidió vivir de cerca la pasión del fútbol argentino asistiendo al partido de Boca Juniors contra Newell’s, donde fue ovacionado por los hinchas.
Willem Dafoe es uno de los actores más reconocidos y versátiles de Hollywood, con una carrera que abarca más de cuatro décadas en cine, teatro y televisión. Nominado en cuatro ocasiones al Premio Oscar, es conocido por su participación en películas como Platoon, La Sombra del Vampiro, The Florida Project y At Eternity’s Gate.
A nivel popular, muchos lo recuerdan por su papel como el Duende Verde en la saga Spider-Man. Su estilo actoral intenso y su presencia escénica lo convirtieron en una figura admirada tanto por el público como por la crítica especializada.