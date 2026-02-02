#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Reino Unido

Cita secreta, guardaespaldas y salidas separadas: la trama detrás del encuentro entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton

Una versión nacida en medios británicos asegura que una figura del espectáculo y un piloto top compartieron una estadía “muy romántica” en un hotel de ultra lujo, con discreción y seguridad propia.

Kim Kardashian y Lewis Hamilton.Kim Kardashian y Lewis Hamilton.
Seguinos en
Por: 

Aseguran que Kim Kardashian y Lewis Hamilton fueron vistos durante una escapada romántica en Reino Unido, tras ser señalados como protagonistas de un encuentro privado en un alojamiento exclusivo.

Según la versión difundida, la dupla se hospedó en Estelle Manor, donde habría compartido una cena íntima y un masaje en pareja, dos señales que alimentaron las sospechas de un salto del vínculo “amistoso” a uno sentimental.

Una fuente citada por The Sun describió el clima como “muy romántico” y sostuvo que ambos aprovecharon las instalaciones del lugar, mientras sus guardias de seguridad se mantenían a prudente distancia para no llamar la atención.

El primer encuentro entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton se dio en 2014, cuando ambos estaban en pareja.El primer encuentro entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton se dio en 2014, cuando ambos estaban en pareja.

El mismo reporte indicó que ella habría llegado en avión privado y que él se habría trasladado en helicóptero desde Londres, un esquema de movimientos que refuerza la idea de una visita planificada y de bajo perfil.

Siempre de acuerdo con esas fuentes, al día siguiente abandonaron el predio casi en simultáneo, pero por salidas diferentes, con el objetivo de pasar inadvertidos ante el resto de los huéspedes.

Captaron a Kim Kardashian y Lewis Hamilton juntos en Reino Unido.Captaron a Kim Kardashian y Lewis Hamilton juntos en Reino Unido.

El vínculo entre ambos, no sería nuevo: se habrían conocido en 2014 y con el tiempo consolidaron una amistad que, en las últimas semanas, volvió a quedar bajo el radar por apariciones públicas compartidas.

El dato final que empujó el runrún fue que, ese mismo domingo, ella fue vista realizando compras y mostrándose relajada, mientras por ahora no hubo confirmación oficial de partes involucradas: por eso, el episodio quedó instalado como “versión” y combustible perfecto para las redes y los fanáticos.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Fórmula 1
Reino Unido

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro