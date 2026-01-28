Kendall Jenner se ríe del “mito de la mufa” Kardashian en una publicidad para una app de apuestas

Kendall Jenner protagoniza un nuevo spot para Fanatics Sportsbook & Casino en el que ironiza sobre sus relaciones con deportistas y retoma una creencia popular que circula desde hace años: la idea de que las Kardashian-Jenner “mufan” la carrera de los jugadores con los que salen. El comercial utiliza ese imaginario colectivo como recurso humorístico para promocionar una aplicación de apuestas deportivas.
El origen del “mito” Kardashian-Jenner
Desde hace más de una década, en redes sociales y foros deportivos se instaló una teoría informal según la cual los jugadores que inician relaciones con integrantes del clan Kardashian-Jenner ven afectado su rendimiento deportivo. El concepto se reforzó con casos mediáticos vinculados a figuras de la NBA y la NFL, cuyas carreras atravesaron altibajos mientras estaban en pareja con alguna de las hermanas.
La reiteración de estas coincidencias dio lugar a un fenómeno cultural: memes, hashtags y debates televisivos que convirtieron la vida sentimental del clan en parte del folclore deportivo estadounidense.
Kendall y Kylie Jenner.
Kendall y sus vínculos con atletas de elite
Kendall Jenner fue relacionada sentimentalmente con reconocidos basquetbolistas y jugadores de fútbol americano, lo que la colocó dentro de esa narrativa de la supuesta “mufa”. Aunque nunca existió evidencia real que respalde esa creencia, el tema se mantuvo vigente como un chiste recurrente en redes sociales y programas deportivos.
El spot publicitario retoma esa fama y la convierte en un elemento central del guion: Kendall aparece haciendo referencia a su experiencia con deportistas y utilizando ese conocimiento como argumento para recomendar la app.
Una campaña que juega con el prejuicio
La publicidad de Fanatics Sportsbook & Casino se apoya en ese mito popular para construir un relato irónico. La modelo se muestra consciente de la imagen que se formó en torno a ella y a sus hermanas y la resignifica con humor, aludiendo a su historial amoroso como si fuera un currículum deportivo.
De este modo, la marca logra conectar con un público que reconoce esa creencia colectiva y entiende los guiños sin necesidad de explicaciones explícitas.
De la farándula al marketing deportivo
El caso refleja cómo una narrativa surgida en la cultura digital se transforma en herramienta publicitaria. Lo que comenzó como un chiste en redes sociales se convierte en un concepto aprovechado por una empresa de apuestas, que asocia el conocimiento deportivo con una figura del espectáculo.
La estrategia apunta a reforzar la idea de que apostar forma parte del entretenimiento ligado al deporte, utilizando una celebridad capaz de generar conversación inmediata.
Al incorporar el mito de la “mufa” Kardashian-Jenner en una campaña de apuestas deportivas, Kendall Jenner capitaliza una creencia popular instalada desde hace años y la transforma en humor publicitario, confirmando que su vida personal sigue siendo un insumo narrativo tan potente como su figura pública.