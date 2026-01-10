Kendall Jenner enfrentó rumores sobre cirugías estéticas y sexualidad

La supermodelo internacional Kendall Jenner decidió enfrentar públicamente algunos de los rumores más persistentes que circulan sobre su vida personal y su imagen, en una entrevista reciente que rápidamente generó repercusión en el mundo del espectáculo.
Acostumbrada al escrutinio constante por ser parte del clan Kardashian-Jenner, la modelo habló con franqueza sobre las especulaciones vinculadas a cirugías estéticas y a su sexualidad, y cuestionó el impacto que ese tipo de comentarios tiene en la opinión pública.
Kendall Jenenr rompió el silencio. Crédito: Reuters.
“Nunca me operé la cara”
Uno de los temas que Jenner abordó de manera directa fue el de las supuestas cirugías plásticas en su rostro. Desde hace años, comparaciones entre fotos del pasado y del presente alimentaron teorías en redes sociales sobre posibles retoques quirúrgicos.
Frente a esto, la modelo fue contundente: aseguró que nunca se sometió a cirugías estéticas faciales y negó haberse realizado intervenciones como rinoplastias o modificaciones estructurales.
Sí reconoció haber probado tratamientos estéticos no invasivos, como pequeñas aplicaciones de botox en la frente en un par de oportunidades y procedimientos de cuidado de la piel, pero aclaró que no son prácticas habituales en su rutina. Según explicó, muchos de los cambios que se le atribuyen responden al maquillaje profesional, la iluminación, la edad y el paso del tiempo.
Además, Jenner fue crítica con algunos creadores de contenido que, desde supuestos análisis médicos en redes sociales, aseguran identificar cirugías en celebridades. Consideró que ese tipo de mensajes puede resultar perjudicial, especialmente para jóvenes que comparan sus cuerpos con estándares irreales.
Otro de los rumores que la modelo decidió enfrentar tiene que ver con especulaciones sobre su orientación sexual. Jenner reconoció que desde hace años circulan versiones que afirman que es lesbiana o que oculta su verdadera identidad. Al respecto, afirmó que actualmente no se identifica de esa manera, aunque aclaró que no tendría problema en expresarlo si fuera así.
La modelo cuestionó el tono con el que suelen abordarse estas especulaciones en redes sociales y remarcó que, lejos de ser un gesto de apertura o inclusión, muchas veces se presentan de forma agresiva o despectiva. También rechazó la idea de que su sexualidad pueda ser vista como un obstáculo comercial o un elemento negativo para su carrera.
La supermodelo estadounidense desmintió versiones. Crédito: Reuters.
Privacidad y presión mediática
Durante la entrevista, Kendall Jenner reflexionó sobre el nivel de exposición que atraviesa desde muy joven y la dificultad de mantener aspectos de su vida en privado. A diferencia de otras integrantes de su familia, explicó que siempre intentó preservar su intimidad y que hoy prioriza su bienestar personal por encima de los rumores.
En ese sentido, señaló que la presión constante de la opinión pública y de las redes sociales puede resultar agotadora, incluso para figuras acostumbradas a la fama. Para Jenner, hablar de estos temas no implica justificar su vida, sino poner límites y cuestionar narrativas que se reproducen sin fundamento.
Más allá de desmentir rumores puntuales, las declaraciones de Kendall Jenner abren un debate sobre la cultura del espectáculo, la obsesión con la imagen y la necesidad de mayor responsabilidad en la difusión de contenidos sobre la vida privada de las celebridades.
Su testimonio busca visibilizar cómo los comentarios reiterados pueden afectar no solo a figuras públicas, sino también a quienes consumen ese contenido y construyen su autoestima a partir de él.