Rob Kardashian planea su regreso al reality de su familia: “Definitivamente quiero estar en la temporada 8”
El hermano más reservado del clan Kardashian sorprendió al expresar públicamente su deseo de volver a aparecer en la exitosa serie familiar. Tras años de bajo perfil, Rob podría reincorporarse en la próxima temporada del reality.
Después de casi una década alejado de las cámaras y del foco mediático, Rob Kardashian, de 38 años, expresó su voluntad de regresar a la televisión como parte del elenco de The Kardashians, el realityshow que retrata la vida del célebre clan familiar.
El anuncio se produjo durante el episodio final de la séptima temporada, emitido el pasado 25 de diciembre, cuando Rob hizo una breve aparición que emocionó a los fanáticos. En una conversación fuera de cámara, se le preguntó si estaría dispuesto a participar más activamente en la próxima entrega de la serie.
“Yo espero estar en la temporada 8… definitivamente quiero filmar en la temporada 8”, respondió Rob sin titubeos.
Años lejos del foco público
Desde 2016, Rob Kardashian había optado por llevar una vida más reservada, alejado del reality que lo catapultó a la fama junto a sus hermanas Kim, Khloé, Kourtney, Kendall y Kylie. En ese período se dedicó principalmente a su rol como padre de Dream, su hija de 9 años, y al cuidado de su salud física y mental.
Pese a algunas breves apariciones esporádicas en redes sociales o eventos familiares, Rob mantuvo una distancia clara con la exposición mediática, en contraste con la constante visibilidad del resto de los miembros del clan.
Durante su fugaz reaparición en el final de temporada, fue su hermana Khloé Kardashian quien le transmitió el entusiasmo del público ante su presencia. La respuesta fue tan positiva que los productores del programa no tardaron en tantear la posibilidad de contar nuevamente con él.
Aunque aún no hay confirmación oficial por parte de la productora ni de Hulu, la señal que transmite el reality, los dichos de Rob y la recepción del público hacen prever que su regreso podría materializarse en la octava temporada, prevista para 2026.
Un nuevo capítulo para la familia Kardashian
La eventual vuelta de Rob significaría no solo un reencuentro emocional con la audiencia, sino también la oportunidad de mostrar una nueva etapa de su vida, lejos de los escándalos y más centrado en su rol familiar.
La producción de The Kardashians ya comenzó a trabajar en la preproducción de la nueva temporada, por lo que habrá que esperar los próximos meses para confirmar oficialmente su participación.
Rob Kardashian fue una figura destacada en las primeras temporadas de Keeping Up with the Kardashians, participando activamente en el reality desde su estreno en 2007. Su carisma, conflictos familiares y vida amorosa lo convirtieron en un personaje querido por muchos seguidores.
Sin embargo, a medida que enfrentaba problemas personales vinculados a su salud mental y física, eligió alejarse de las cámaras.
Su salida dejó un vacío entre los fanáticos, que durante años reclamaron su regreso. Ahora, su posible vuelta representa no solo un gesto de reconciliación con la audiencia, sino también una oportunidad para mostrar una versión más madura y renovada de sí mismo.