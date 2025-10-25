Kim Kardashian confesó que el divorcio con Kanye West le provocó un aneurisma cerebral

La séptima temporada de The Kardashians comenzó con un giro inesperado que sorprendió a los fans. En el primer episodio, Kim Kardashian reveló que los médicos le detectaron un aneurisma cerebral, un hallazgo que encendió la preocupación de su familia y que se convierte en un eje central de los próximos episodios.
Un aneurisma cerebral es una dilatación anormal de un vaso sanguíneo en el cerebro. Esta condición puede ser silenciosa y no presentar síntomas, pero en algunos casos puede romperse y causar complicaciones graves, como un accidente cerebrovascular.
Los especialistas destacan que factores como la presión arterial elevada, el estrés prolongado y antecedentes familiares pueden aumentar el riesgo de desarrollarlo. En el caso de Kim, los médicos le atribuyeron su aparición, al menos en parte, al estrés acumulado durante los últimos años.
Diagnóstico y reacción familiar
En un breve clip del estreno, se ve a Kim ingresar a un escáner para una resonancia magnética. Al regresar, con evidente preocupación, explicó: "Había un pequeño aneurisma". La noticia impactó especialmente a su hermana mayor, Kourtney, y al resto de sus familiares, que reaccionaron con sorpresa y preocupación.
La estrella de reality mostró cómo se realizaba una resonancia magnética.
Kim comentó que uno de los factores que pudo contribuir a su condición fue el estrés que vivió durante su divorcio de Kanye West, con quien estuvo casada ocho años. "Me alegro de que haya terminado", confesó entre lágrimas sobre la batalla legal con el rapero, y agregó: "Mi ex seguirá en mi vida pase lo que pase. Tenemos cuatro hijos juntos".
Estrés, salud y maternidad
La empresaria también señaló que el estrés derivado de su divorcio provocó un empeoramiento de su salud. "No había tenido psoriasis desde mi divorcio, y de repente comenzó a reaparecer", relató. Kim vinculó este estrés a la responsabilidad de cuidar a sus hijos: North, de 12 años; Saint, de 9; Chicago, de 7; y Psalm, de 6, asegurando que su prioridad es protegerlos de las polémicas con su padre.
La empresaria atribuye su diagnóstico al estrés por el divorcio con Kanye West.
"Crecerán, verán. Mi trabajo es asegurarme de que estén protegidos cuando eso ocurra", explicó, refiriéndose al estilo de vida de Kanye y sus actos públicos junto a su novia. Hacia el final del episodio, la mediática admitió sentirse culpable por haber terminado la relación antes de que su ex pudiera superar sus problemas de salud mental: "Debería haber aguantado" y "Podría haber ayudado".
Recientemente, Kim había hablado sobre la escasa relación de sus hijos con Kanye West en el podcast Call Her Daddy. Afirmó que ella se encarga de su crianza diaria, mientras que el padre aparece solo de manera esporádica. Según la empresaria, los niños no han tenido contacto con él durante "un par de meses" y que ella vive con ellos a tiempo completo.
Por ahora, Kanye no se ha manifestado, aunque se espera algún comentario en los próximos días, especialmente tras el estreno de la temporada.
