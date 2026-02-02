Trump amenazó con demandar al conductor de los Grammys por un chiste de Epstein

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes por la madrugada con emprender acciones legales contra Trevor Noah, anfitrión de la 68ª edición de los premios Grammy.
El presidente de Estados Unidos también fue foco de una burla sobre el apoyo recibido por la cantante trinitense Nicki Minaj.
El motivo es un comentario satírico sobre su supuesta relación con Jeffrey Epstein, el magnate fallecido en prisión, donde se encontraba detenido por tráfico de menores, tráfico sexual, prostitución infantil, estupro y abuso sexual infantil.
El conflicto se originó cuando el comediante vinculó el interés geopolítico del mandatario por Groenlandia con el caso del delincuente sexual. "Tiene sentido porque, desde que Epstein ya no está, necesita una nueva isla para pasar el rato con Bill Clinton", lanzó Noah durante la ceremonia. Este mensaje llegó después de que la cantante Billie Eilish insultara al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE en su siglas en inglés) tras ganar el galardón a canción del año.
Durante la última semana se ha liberado un nuevo lote de archivos clasificados del caso Epstein, donde se presentan relaciones con personalidades políticas, económicas y del espectáculo. Trump no se encuentra de momento en estos documentos, pero posee numerosas fotografìas junto al delincuente fallecido.
Noah también realizó comentarios respecto al reciente apoyo brindado por Nicki Minaj, cantante nacida en Trinidad y Tobago, al gobierno trumpista. Luego de nombrar a una serie de personalidad presentes dijo "Nicki Minaj no, no está aquí. Ella sigue en la Casa Blanca discutiendo cosas importantes", para continuar con una imitación del presidente en la que dice "Yo tengo el mejor trasero".
La respuesta de Trump no se hizo esperar. A través de su plataforma Truth Social, calificó al conductor sudafricano de "perdedor total" y aseguró que los premios son "prácticamente imposibles de ver".
"Enviaré a mis abogados para demandar a este pobre y patético presentador sin talento", advirtió el mandatario, quien negó enfáticamente haber visitado la isla privada de Epstein. "Hasta la declaración falsa y difamatoria de esta noche, nunca se me había acusado de estar allí", sostuvo.
El cruce se produce apenas días después de la desclasificación de más de tres millones de documentos relacionados con Epstein, en los que se menciona a diversas figuras de la élite mundial, aunque Trump insiste en que su relación con el financiero terminó años atrás.
También retomó el nombre de Jimmy Kimmel, a quien también había cuestionado al actual mandatario durante su monólogo en el talkshow Jimmy Kimmel Live!, de la cadena ABC.
“El presentador, Trevor Noah, quienquiera que sea, es casi tan malo como Jimmy Kimmel”, comenta el dos veces residente de la Casa Blanca en su publicación en la red social creada por él mismo.