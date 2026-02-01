Carta abierta

Ben Stiller cuestionó al gobierno de EE.UU. y habló de “retroceso democrático”

En una carta abierta difundida en sus redes sociales, Ben Stiller denunció los abusos de los agentes migratorios en EE.UU., advirtió por un “retroceso democrático” y reclamó a los políticos electos actuar con integridad y respeto institucional.