Ben Stiller cuestionó al gobierno de EE.UU. y habló de “retroceso democrático”

Ben Stiller publicó una carta abierta dirigida a la sociedad estadounidense en la que expresó preocupación por el rumbo institucional de Estados Unidos. El actor cuestionó a la administración federal y centró su mensaje en operativos vinculados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En su texto, Stiller afirmó que se cometieron abusos contra civiles durante procedimientos en distintas comunidades. Habló de “asesinatos a sangre fría” y describió a agentes enmascarados como “milicias armadas” que actuarían con impunidad, según su planteo.
El actor sostuvo que las víctimas fueron privadas del debido proceso y que, tras los hechos, se difundieron versiones falsas sobre lo ocurrido. Señaló que “se culpó a las víctimas” y que se construyeron relatos que, a su criterio, contradicen lo que se vio públicamente.
Llamado a dirigentes y ciudadanía
Stiller vinculó su advertencia a principios constitucionales y afirmó que las garantías institucionales fueron creadas para limitar abusos del poder estatal. En ese marco, aseguró que personas inocentes estarían siendo perseguidas, separadas de sus familias y, en algunos casos, asesinadas.
En otro tramo, citó a Martin Luther King Jr. y pidió no guardar silencio. Además, reclamó a los políticos electos actuar con integridad, honestidad y respeto por la voluntad popular. Entre sus pedidos, mencionó el retiro del ICE de las calles y el fin de lo que definió como un “caos letal”.
En el cierre de su mensaje, Stiller sostuvo que el país puede revertir una tendencia de polarización y odio, y dejó planteada la necesidad de respuestas institucionales frente a lo que describió como vulneraciones a derechos básicos.