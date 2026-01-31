Brian May opina que Estados Unidos es “demasiado peligroso” para ir de gira con Queen

El guitarrista de Queen, Brian May, descartó realizar una gira por Estados Unidos en el futuro próximo, debido al peligro potencial que ello supondría.
El guitarrista de la mítica banda británica dice que "todo el mundo lo está pensando dos veces antes de ir allí en este momento" cuando se le pregunta sobre sus planes de gira.
En declaraciones al Daily Mail, el hombre de 78 años dijo: “Estados Unidos es un lugar peligroso en este momento, así que hay que tenerlo en cuenta. Es muy triste porque siento que Queen creció en Estados Unidos y nos encanta, pero ya no es lo que era. Ahora mismo, todo el mundo se lo está pensando dos veces antes de ir".
Los comentarios de May llegan en un momento en que muchos ciudadanos estadounidenses y visitantes extranjeros temen la violencia de los agentes de ICE o el examen de sus creencias políticas, y la amenaza de tiroteos masivos (425 incidentes de este tipo en 2025, que mataron a 420 personas y hirieron a 1.898) sigue estando siempre presente.
La estrella británica de la música dance Piri citó la situación actual en Estados Unidos como un factor que la llevó a cancelar una gira por ese país a principios de esta semana.
En 2025, el pianista clásico húngaro András Schiff canceló sus conciertos en Estados Unidos, declarando: «Debido a los recientes y sin precedentes cambios políticos en Estados Unidos, me siento moralmente obligado a retirarme de todos mis compromisos en ese país».
También en 2025, la revista iD le preguntó a la megaestrella puertorriqueña Bad Bunny si la razón por la que no programó ningún concierto en Estados Unidos el año pasado se debía al temor a la deportación del público latino. "
De verdad, sí", respondió. "Hubo muchas razones por las que no fui a Estados Unidos, y ninguna fue por odio... Pero estaba el problema de que, por ejemplo, el maldito ICE podría estar afuera [de un concierto]. Y es algo que estábamos hablando y que nos preocupaba mucho".
Numerosos eventos que celebran la herencia y la cultura latina han sido cancelados desde que ICE incrementó su actividad durante el segundo mandato de Donald Trump, debido al temor de que sean blanco de agentes antiinmigración.
Existen preocupaciones más allá de los eventos artísticos y culturales, en particular en torno a que la Copa Mundial de este año se realizará principalmente en Estados Unidos, y las implicaciones para los miles de fanáticos que viajan desde el extranjero.
Entanto, Estados Unidos está experimentando un desplome en los ingresos por turismo. En mayo de 2025, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo proyectó que Estados Unidos perdería 12.500 millones de dólares (9.350 millones de libras) en gastos de visitantes internacionales a lo largo del año.
Cifras posteriores del mismo año confirmaron esa caída, ya que la Administración de Comercio Internacional, un organismo gubernamental estadounidense, determinó que el gasto de los visitantes internacionales disminuyó un 5,5 % en septiembre de 2025 en comparación con septiembre de 2024.
Los temores se vieron agravados por la propuesta del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y de funcionarios fronterizos de examinar cinco años de actividad en las redes sociales de potenciales visitantes a Estados Unidos antes de que se les conceda la entrada.
Queen se encuentra actualmente en un descanso de sus giras, luego del final de su gira Rhapsody, que duró de 2019 a 2024 y con Adam Lambert como líder.
Como describe May, tienen una rica historia en Estados Unidos.
Después de irrumpir en el mainstream con su tercer álbum, Sheer Heart Attack, tuvieron cinco álbumes consecutivos en el Top 10 de Estados Unidos, alcanzando el número 1 con The Game de 1980, que incluía dos sencillos número 1 en Estados Unidos: Another One Bites the Dust y Crazy Little Thing Called Love, este último un claro homenaje a Elvis Presley y al rock'n'roll estadounidense.