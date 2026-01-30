Lady Gaga alzó la voz contra el ICE durante un show en Tokio

En medio de su gira internacional The Mayhem Ball, la cantante y actriz Lady Gaga sorprendió a su público en Tokio al detener su show para lanzar un fuerte mensaje contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.
La cantante interrumpió su concierto para denunciar la violencia del sistema migratorio de Estados Unidos y pedir compasión por las familias afectadas.
Desde el escenario, Gaga expresó su profunda preocupación por las políticas migratorias de su país y afirmó que “los estadounidenses están siendo atacados sin piedad”. Su declaración, dirigida a las autoridades y al público en general, fue un llamado a la empatía y la justicia.
“Estoy pensando en todas las familias, en todos los niños y en todas las personas que están siendo perseguidas y separadas por el sistema”, dijo con evidente emoción, mientras la audiencia la escuchaba en silencio. Luego, dedicó una canción a quienes —según sus palabras— "no tienen voz y necesitan ser protegidos".
Lady Gaga no es ajena al activismo social. A lo largo de su carrera, ha usado su fama para defender causas relacionadas con los derechos humanos, la salud mental, la comunidad LGBTQ+ y el acceso a la justicia.
Esta vez, decidió posicionarse en contra del accionar del ICE, en un contexto donde múltiples celebridades y referentes públicos de Estados Unidos han comenzado a cuestionar con mayor intensidad los procedimientos migratorios del país.
Su intervención ocurre días después de que se registraran episodios de violencia institucional relacionados con operativos de inmigración en distintas ciudades estadounidenses, lo que generó repudio y protestas en redes sociales.
La artista también hizo referencia al rol que deberían asumir las figuras públicas frente a las injusticias sociales. “No podemos quedarnos callados mientras tantas personas sufren. Si tenemos una plataforma, tenemos una responsabilidad”, afirmó.
Su mensaje fue interpretado por muchos como una crítica indirecta a otros referentes del entretenimiento que eligen no posicionarse frente a temas sensibles, reafirmando que el arte y el activismo no son excluyentes.
El momento fue captado por los asistentes al concierto y rápidamente se viralizó en plataformas digitales, donde miles de usuarios destacaron su valentía al visibilizar una problemática que afecta a miles de personas. Algunos clips del show fueron acompañados por mensajes de apoyo, mientras que otros pusieron en debate el rol de las figuras públicas en temas políticos.
Con este gesto, Gaga refuerza su lugar como referente artístico y social, demostrando una vez más que para ella, el escenario es también un espacio para generar conciencia.