Trump confirmó que inició negociaciones con Cuba

Donald Trump confirmó este domingo que su administración inició negociaciones con "las más altas esferas del régimen cubano", en medio de una campaña de presión económica tras el corte de suministros petroleros desde Venezuela.
El mandatario dijo desde la Casa Blanca que su gobierno ya mantiene contactos y que confía en cerrar un acuerdo con La Habana. “Estamos hablando con las más altas esferas de Cuba. Veremos qué pasa”, afirmó Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y añadió: “creo que vamos a llegar a un acuerdo”.
Trump respondió además a advertencias sobre una posible crisis humanitaria hechas por la presidenta de México Claudia Sheinbaum, señalando que no cree que se produzca esa situación y que, según él, cubanos podrían buscar negociar: “No tiene por qué haber una crisis humanitaria. Creo que probablemente vendrán a nosotros y querrían hacer un trato. Así que Cuba será libre nuevamente. Vendrán a nosotros y harán un trato”, declaró Trump.
El último viernes, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció "la naturaleza fascista, criminal y genocida" del Gobierno de Estados Unidos, al imponer aranceles a los países que comercien petróleo con la isla.
Las declaraciones se producen en un contexto de fuertes tensiones entre Washington y La Habana y una campaña de presión económica impulsada por la administración, que incluyó medidas tras la captura del dictador narco Nicolás Maduro y la interrupción de suministros petroleros desde Venezuela, principal sostén energético del régimen cubano.
En paralelo, circulan informaciones no confirmadas sobre una delegación cubana, encabezada por el General Alejandro Castro Espín, que habría mantenido reuniones en México con un alto funcionario de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para explorar una salida negociada y gestionar el eventual desbloqueo de 133 millones de dólares vinculados a remesas, según esas versiones. “Están hablando de todo”, dijo una fuente consultada.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado exigió al régimen cubano el cese inmediato de acciones represivas y publicó en su cuenta de X: “El régimen ilegítimo cubano debe cesar inmediatamente sus actos represivos de mandar a individuos para interferir en la labor diplomática del Encargado de Negocios Hammer”.
El embajador de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, denunció hostigamiento tras un incidente al salir de la Iglesia San Francisco de Paula: “habió algunos que chilló algunos insultos. Creo que pertenece a cierto partido, pero yo sé que ellos no representan al pueblo cubano, a los cubanos de a pie”, dijo Mike Hammer, embajador de Estados Unidos en Cuba, y aseguró que seguirá recorriendo la isla.
La ofensiva diplomática y las negociaciones anunciadas llegan una semana después de que el presidente firmara una orden ejecutiva que declara una "emergencia nacional" respecto a Cuba y que impone aranceles a productos de países que vendan o suministren petróleo a la isla, medida que ya afectó envíos desde México y otros posibles proveedores.
En paralelo, Trump anunció un acuerdo con la India para que compre crudo de Venezuela, en lugar de importarlo de Irán.
"India está entrando en el mercado y va a comprar petróleo venezolano, en lugar de comprarlo a Irán. Así que ya hemos cerrado ese acuerdo y damos la bienvenida a India para que venga y compre petróleo", explicó a la prensa abordo del avión presidencial Air Force One.
Consultado por los negocios petroleros que tenía China con el chavismo, Trump aseguró que el gigante asiático será "bienvenido" si quiere entrar en el mercado venezolano.
La India es uno de los mayores compradores de petróleo de Rusia, una dependencia que está intentando reducir ante las amenazas arancelarias de Washington.
En medio de las presiones de Estados Unidos, el Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobó el pasado jueves por unanimidad la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos impulsada por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, para incentivar la inversión privada y extranjera en el sector petrolero.
El primer ministro indio, Narendra Modi, recibió el viernes una llamada de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la que pactaron, entre otras cosas, "profundizar la cooperación energética".