Tensión geopolítica

Embajadas activan planes de evacuación en Cuba ante la presión de Estados Unidos

Varias representaciones diplomáticas y empresas internacionales con sede en La Habana están revisando sus protocolos ante la creciente presión de Washington sobre el régimen cubano y la incertidumbre política y económica, en un contexto marcado por crisis energética y posibles escenarios de intervención o deterioro social.