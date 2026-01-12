Trump anuncia aranceles del 25% para quien haga negocios con Irán
Así con confirmó el presidente de Estados Unidos a través de la red social Truth Social. Se trata de una de las acciones más duras tomadas por Washington contra Teherán en el contexto de las protestas antigubernamentales que sacuden el país persa desde finales de diciembre.
El anuncio sucede en un momento de alta tensión diplomática, donde la Casa Blanca ha amenazado también con otras posibles opciones si la situación en Irán continúa escalando. REUTERS/Nathan Howard
En medio de la crisis internacional hubo un giro inesperado de la política exterior de Estados Unidos: el presidente Donald Trump anunció este lunes que impondrá aranceles del 25% a cualquier nación que mantenga relaciones comerciales con Irán, una medida que entra en vigor de inmediato y busca presionar a Teherán en medio de una turbulenta etapa de protestas y confrontación global.
La decisión fue comunicada a través de la red social Truth Social por el propio Trump, quien afirmó que la orden es “definitiva y concluyente” y se aplicará efectivamente de inmediato a todos los países que realicen actividades económicas con la República Islámica de Irán.
"Con vigencia inmediata, cualquier país que realice negocios con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25% sobre todos los negocios que realice con los Estados Unidos de América. Esta orden es definitiva y concluyente...", dice el comunicado completo que emitió el presidente de Estados Unidos.
Se trata de una de las acciones más duras tomadas por Washington contra Teherán en el contexto de las protestas antigubernamentales que sacuden el país persa desde finales de diciembre, y que han generado tensiones internas y externas.
La nueva medida de Estados Unidos.
Qué implica la medida y sus posibles efectos
Bajo la nueva política arancelaria, cualquier nación que continúe comerciando con Irán deberá enfrentar un gravamen del 25% sobre los bienes y transacciones con Estados Unidos, con el objetivo explícito de aislar económicamente a la República Islámica y presionar al régimen para que modifique su conducta interna y externa.
Aunque el alcance completo de la medida todavía se evaluará en las próximas semanas, expertos anticipan que podría afectar a varios de los principales socios comerciales de Irán, incluidos países de Asia, África y Europa con intercambios comerciales significativos con Teherán.
El anuncio sucede en un momento de alta tensión diplomática, donde la Casa Blanca ha amenazado también con otras posibles opciones —incluidas respuestas de carácter militar o de ciberseguridad— si la situación en Irán continúa escalando.
Reacciones internacionales y posibles repercusiones
Aunque aún no hubo una reacción oficial generalizada de las naciones afectadas, el anuncio de Trump ha generado inquietud en distintas capitales. Algunos gobiernos podrían verse forzados a reconsiderar sus vínculos comerciales con Irán para evitar perder acceso al mercado estadounidense, lo que podría repercutir en las cadenas globales de suministro y generar tensiones diplomáticas.
La medida también se produce mientras Irán enfrenta una ola de protestas internas que han dejado numerosos muertos y una situación política delicada, factores que han intensificado las miradas sobre la política exterior estadounidense hacia el país.
Trump realizó el anuncio en medio de la crisis internacional dando un giro inesperado de la política exterior de Estados Unidos. REUTERS/File Photo
Con la imposición de aranceles punitivos a países que mantengan negocios con Irán, Estados Unidos eleva la presión sobre Teherán y sus aliados económicos en un contexto de crisis interna y fracturas geopolíticas. La medida, que impactará en el comercio internacional y las relaciones diplomáticas, marca un nuevo capítulo en la política exterior estadounidense en plena década de 2020, con efecto inmediato y posibles repercusiones globales en los próximos meses.