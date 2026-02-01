Mensaje al mundo

León XIV alzó la voz por la paz mundial y llamó al diálogo ante los conflictos internacionales

En un Ángelus cargado de contenido geopolítico y humanitario, el Papa advirtió sobre la moral en la guerra, expresó su preocupación por la escalada entre Estados Unidos y Cuba, reclamó respeto por la tregua olímpica y rezó por las víctimas de conflictos armados y desastres naturales en distintos puntos del planeta.