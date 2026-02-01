León XIV alzó la voz por la paz mundial y llamó al diálogo ante los conflictos internacionales
En un Ángelus cargado de contenido geopolítico y humanitario, el Papa advirtió sobre la moral en la guerra, expresó su preocupación por la escalada entre Estados Unidos y Cuba, reclamó respeto por la tregua olímpica y rezó por las víctimas de conflictos armados y desastres naturales en distintos puntos del planeta.
León XIV durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro ante miles de fieles.
Desde la Plaza de San Pedro, el Papa León XIV pronunció un discurso de fuerte impacto político, humanitario y espiritual. Ante miles de fieles, el primer pontífice estadounidense de la historia centró su mensaje en la violencia armada, la crisis diplomática en América y la necesidad urgente de construir caminos de paz.
En el marco del Día Nacional en Memoria de las Víctimas Civiles de Guerras y Conflictos en el Mundo, que se conmemora en Italia, fue categórico al afirmar que los ataques contra población no combatiente “violan abiertamente la moral y la ley”.
Definió esa realidad como una “injusticia intolerable” y sostuvo que las víctimas “serán verdaderamente honradas cuando se ponga fin a esta intolerable injusticia”, en una de las frases más contundentes de su alocución dominical.
El Papa pidió diálogo y distensión ante la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Cuba.
Tensiones en América y llamado al diálogo
León XIV manifestó su “gran inquietud” por el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y Cuba, luego de las recientes amenazas de la administración de Donald Trump contra la isla tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro.
Frente al anuncio de que “no habrá más petróleo ni dinero con destino a Cuba”, el Papa pidió a los responsables políticos promover un “diálogo sincero y eficaz” para evitar una nueva escalada de violencia y sufrimiento sobre la población civil.
El Pontífice subrayó que los conflictos no se resuelven con sanciones ni confrontaciones, sino con instancias de diálogo real, acuerdos multilaterales y compromiso político con la paz y la dignidad humana.
La tregua olímpica y el mensaje al mundo
A pocos días del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, León XIV pidió respetar la tradicional “tregua olímpica” como símbolo de fraternidad entre los pueblos.
“Estos grandes eventos deportivos constituyen un fuerte mensaje de fraternidad y reavivan la esperanza de un mundo en paz”, afirmó, reclamando “gestos concretos de distensión y diálogo” a quienes ejercen responsabilidades de poder.
Mensaje por la tregua olímpica, a días del inicio de Milán-Cortina 2026.
El Papa dedicó también oraciones a las víctimas de desastres naturales recientes: el derrumbe en una mina de Kivu del Norte, en la República Democrática del Congo; las tormentas en Portugal y el sur de Italia; y las graves inundaciones en Mozambique, que dejaron cientos de miles de desplazados.
Al cierre del Ángelus, volvió a insistir en que la paz no es un concepto abstracto, sino una construcción cotidiana que exige decisiones políticas, compromiso social y responsabilidad ética de los líderes del mundo.