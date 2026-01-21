Diplomacia y geopolítica

Trump suma al Vaticano al Consejo de Paz, en medio de la disputa con Europa

La Santa Sede confirmó que León XIV recibió la invitación y está estudiando su respuesta. La iniciativa recibió confirmaciones de Medio Oriente, Paraguay y Argentina, pero enfrenta oposición europea en plena tensión por Groenlandia y su similitud con los principios de la ONU. La carta fundacional se firma en Davos.