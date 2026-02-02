“Me fui al cielo y tuve que volver”: Thiago Medina reveló qué vivió mientras estuvo en coma

A cuatro meses de haber sufrido un grave accidente, Thiago Medina comenzó a poner en palabras una experiencia que significó un quiebre profundo en su vida. Tras haber estado internado más de un mes en coma, el ex participante de Gran Hermano habló por primera vez con mayor profundidad sobre ese período límite que atravesó entre la vida y la muerte.
Su testimonio generó impacto por la claridad con la que recordó escenas y sensaciones atravesadas mientras permanecía inconsciente.
Durante una entrevista en el canal de streaming DGO Stream, Thiago sorprendió al revelar detalles íntimos de lo que experimentó mientras se encontraba en terapia intensiva. Según contó, conserva imágenes que aún hoy recuerda con una nitidez inquietante.
El ex Gran Hermano habló por primera vez de sus sueños y visiones.
“Yo veía todo blanco, como nubes, una puerta enorme y una persona que no me dejaba pasar”, relató. En ese escenario, explicó que intentaba avanzar, pero era detenido por esa figura: “Yo quería cruzar la puerta y esa persona me decía: ‘Tenés que volver, tenés que volver, tenés que volver’. Y al otro día me desperté”.
Entre el sueñoy la realidad
Además de esas imágenes, Thiago describió la sensación de permanecer en un estado intermedio, sin poder despertar del todo ni desconectarse completamente. Contó que durante varios días vivió como dentro de un sueño continuo, mientras su cuerpo seguía sedado por decisión médica debido a la gravedad de sus lesiones.
Thiago Medina mostró en sus redes fotos de las heridas que casi le costaron la vida.
Esa etapa estuvo marcada por la confusión y la imposibilidad de distinguir con claridad qué era real y qué formaba parte de su mente.
Los sueñosmás oscuros
Thiago también reconoció que tuvo experiencias más difíciles de procesar, que todavía hoy le cuesta verbalizar. Admitió que se trató de sueños intensos y perturbadores, que prefiere no detallar.
“Tuve peores sueños que ahora no me afectan nada, pero son medios heavy. Yo siento que no lo puedo hablar con nadie”, confesó. Y agregó que solo logró compartir una parte con su pareja: “Le conté un poquito a Dani, pero como que es muy fuerte para contarlo”.
El despertar y el primer gesto de vida
En el tramo final de su relato, el ex participante del reality permitió dimensionar la dureza del proceso. Recordó que, cuando finalmente despertó, su primer contacto con la realidad fue con el médico y que su reacción fue tan simple como reveladora: pedir un vaso de agua.
Ese momento marcó el final de una etapa extrema y el inicio de un camino de recuperación física y emocional.