Filtraron la lista de famosos que entrarían a Gran Hermano: "Generación Dorada"

El programa se estrenará el 23 de febrero y en un ciclo de espectáculos dieron a conocer varios nombres conocidos que estarían en conversaciones para ingresar a la casa más famosa del país.

Se conocieron los nombres de las celebridades que podrían formar parte del reality.
La cuenta regresiva para Gran Hermano: Generación Dorada ya comenzó. El reality de Telefe volverá a la pantalla el lunes 23 de febrero de 2026, y mientras crece la expectativa, en LAM (América) dieron a conocer una lista de figuras conocidas que estarían en conversaciones para ingresar a la casa más famosa del país.

La información se conoció durante la emisión del programa que conduce Ángel de Brito, donde se habló de un formato especial que reunirá a personalidades mediáticas de distintas épocas, con el objetivo de celebrar los 25 años del ciclo en la Argentina.

Mirá tambiénAsí será la nueva casa de Gran Hermano: arena, playa y un diseño revolucionario

Famosos que entrarían a la casa

Ángel de Brito le cedió la palabra a Pilar Smith, quien hasta el año pasado formó parte de Telefe y mantiene vínculos dentro del canal. Fue ella quien comenzó a enumerar los nombres que estarían vinculados al proyecto.

Divina Gloria, el primer nombre confirmado.Divina Gloria, el primer nombre confirmado.

El primer nombre que mencionó fue Divina Gloria, una artista que supo tener gran visibilidad y que desde hace tiempo se mantiene alejada del centro de la escena. Luego sumó a Alejandra Majluf, actriz con una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión, quien ya habría participado de la producción de fotos promocionales.

Otro de los nombres que más repercusión generó fue el de Kennys Palacios, amigo cercano y peluquero de Wanda Nara, conocido por su perfil frontal y provocador, un condimento que podría aportar tensión y entretenimiento dentro del reality.

Kennys Palacios, amigo y peluquero de Wanda Nara.Kennys Palacios, amigo y peluquero de Wanda Nara.

Un ex GH que vuelve

La lista también incluyó a figuras con menor exposición mediática. Entre ellas, Franco Poggio, pareja de Lizardo Ponce, quien sería uno de los nombres menos reconocidos por el público masivo.

A su vez, se mencionó a Inés, ex participante de Survivor, quien recientemente fue vista en el canal realizando las fotos correspondientes a la promoción del ciclo.

Inés, ex participante de Survivor.Inés, ex participante de Survivor.

El último nombre que trascendió hasta el momento es el de Emanuel Di Gioia, ex participante de Gran Hermano 2011, que volvió a ganar notoriedad pública tras un fuerte cruce con Jorge Rial, conductor del programa en aquella edición.

Fecha de estreno

La fecha de inicio fue confirmada por Santiago del Moro a través de sus redes sociales. El conductor volverá a estar al frente del ciclo, con la conducción de las galas en vivo, los debates y los momentos más intensos del juego, tal como ocurrió en las ediciones recientes que dominaron el rating.

A 25 años de su debut en el país, esta nueva versión buscará combinar los elementos clásicos del formato —convivencia, encierro y estrategia— con dinámicas renovadas, una casa completamente actualizada y una fuerte participación del público a través de plataformas digitales.

Desde la producción adelantaron que Gran Hermano: Generación Dorada será una de las apuestas centrales de la grilla 2026, con una estrategia multiplataforma pensada para redes sociales y streaming, con el objetivo de atraer tanto a los seguidores históricos como a nuevas audiencias.

