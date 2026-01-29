Filtraron la lista de famosos que entrarían a Gran Hermano: "Generación Dorada"

La cuenta regresiva para Gran Hermano: Generación Dorada ya comenzó. El reality de Telefe volverá a la pantalla el lunes 23 de febrero de 2026, y mientras crece la expectativa, en LAM (América) dieron a conocer una lista de figuras conocidas que estarían en conversaciones para ingresar a la casa más famosa del país.
La información se conoció durante la emisión del programa que conduce Ángel de Brito, donde se habló de un formato especial que reunirá a personalidades mediáticas de distintas épocas, con el objetivo de celebrar los 25 años del ciclo en la Argentina.
Ángel de Brito le cedió la palabra a Pilar Smith, quien hasta el año pasado formó parte de Telefe y mantiene vínculos dentro del canal. Fue ella quien comenzó a enumerar los nombres que estarían vinculados al proyecto.
Divina Gloria, el primer nombre confirmado.
El primer nombre que mencionó fue Divina Gloria, una artista que supo tener gran visibilidad y que desde hace tiempo se mantiene alejada del centro de la escena. Luego sumó a Alejandra Majluf, actriz con una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión, quien ya habría participado de la producción de fotos promocionales.
Otro de los nombres que más repercusión generó fue el de Kennys Palacios, amigo cercano y peluquero de Wanda Nara, conocido por su perfil frontal y provocador, un condimento que podría aportar tensión y entretenimiento dentro del reality.
Kennys Palacios, amigo y peluquero de Wanda Nara.
Un ex GH que vuelve
La lista también incluyó a figuras con menor exposición mediática. Entre ellas, Franco Poggio, pareja de Lizardo Ponce, quien sería uno de los nombres menos reconocidos por el público masivo.
A su vez, se mencionó a Inés, ex participante de Survivor, quien recientemente fue vista en el canal realizando las fotos correspondientes a la promoción del ciclo.
Inés, ex participante de Survivor.
El último nombre que trascendió hasta el momento es el de Emanuel Di Gioia, ex participante de Gran Hermano 2011, que volvió a ganar notoriedad pública tras un fuerte cruce con Jorge Rial, conductor del programa en aquella edición.
Fecha deestreno
La fecha de inicio fue confirmada por Santiago del Moro a través de sus redes sociales. El conductor volverá a estar al frente del ciclo, con la conducción de las galas en vivo, los debates y los momentos más intensos del juego, tal como ocurrió en las ediciones recientes que dominaron el rating.
A 25 años de su debut en el país, esta nueva versión buscará combinar los elementos clásicos del formato —convivencia, encierro y estrategia— con dinámicas renovadas, una casa completamente actualizada y una fuerte participación del público a través de plataformas digitales.
Desde la producción adelantaron que Gran Hermano: Generación Dorada será una de las apuestas centrales de la grilla 2026, con una estrategia multiplataforma pensada para redes sociales y streaming, con el objetivo de atraer tanto a los seguidores históricos como a nuevas audiencias.