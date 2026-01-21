Así será la nueva casa de Gran Hermano: arena, playa y un diseño revolucionario
La próxima edición del reality llegará con una casa completamente renovada, donde la tradicional pileta dará paso a una playa artificial y nuevos espacios pensados para cambiar la dinámica del juego y la convivencia.
Santiago del Moro presentó la nueva casa de Gran Hermano
La cuenta regresiva para el estreno de Gran Hermano: Generación Dorada avanza y el clima de expectativa se potencia con cada adelanto que comparte Santiago del Moro. A través de sus redes sociales, el conductor se convirtió en el principal vocero de una transformación profunda en la casa más famosa del país, con cambios que prometen marcar un antes y un después en la historia del reality.
En las últimas semanas, Del Moro publicó imágenes inéditas del detrás de escena que revelan el alcance de las obras. Una de las primeras postales mostró el parque completamente intervenido, con un gran pozo en el lugar donde durante años funcionó la pileta tradicional. Con tono enigmático y humor, el conductor escribió que “cada día es más grande”.
Días después, una nueva imagen despejó parte del misterio: el patio comenzó a adquirir un aspecto costero, con arena y una superficie irregular que anticipa la llegada de una playa artificial. “Vamos a la playa. Prepárense”, anunció Del Moro, confirmando que el cambio no será menor y que la nueva edición apostará fuerte a un impacto visual inédito.
Unaapuestainédita
Uno de los símbolos históricos de Gran Hermano quedará en el recuerdo. La tradicional pileta fue eliminada para dar paso a un diseño completamente renovado. En otra de sus historias, el conductor se despidió con ironía: “Chau pileta, gracias por tanto”, dejando en claro que la nueva edición romperá con estructuras conocidas.
Del Moro mostró los avances en las obras en la casa de Gran Hermano.
Según adelantó la producción, la casa contará ahora con una playa de arena, una pileta climatizada y un jacuzzi, una combinación que busca ofrecer un entorno más lúdico y atractivo para los participantes. La idea es potenciar la convivencia y generar nuevas dinámicas dentro del juego, en línea con la consigna de que cada temporada debe diferenciarse de la anterior.
Estrategia de misterioy expectativa
Los adelantos no solo funcionan como revelaciones parciales, sino también como una estrategia de marketing cuidadosamente pensada. Del Moro dosifica la información, combina imágenes con mensajes breves y mantiene un halo de misterio que alimenta la conversación en redes y medios.
La producción confirmó que el próximo 2 de febrero se realizará una conferencia de prensa donde se presentarán oficialmente todas las novedades del ciclo. Ese evento marcará la puesta en sociedad de la nueva casa y de los cambios que acompañarán a esta edición especial, cuyo estreno está previsto para el mismo mes.
Un regreso con espíritu celebratorio
Como parte de la campaña previa, Telefe difundió un video que recorre los momentos más emblemáticos de los 25 años del formato en el país. El clip refuerza la idea de celebración y renovación, con un mensaje que invita a revivir emociones pasadas y prepararse para una versión recargada del reality.
Con una casa completamente renovada, una estética distinta y una fuerte apuesta a la sorpresa, Gran Hermano: Generación Dorada se perfila como una de las ediciones más ambiciosas del programa. Los adelantos de Santiago del Moro no hacen más que confirmar que el regreso buscará captar la atención desde el primer día.