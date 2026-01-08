Redes sociales

El Chyno Agostini confirmó su romance con “la Tana” de Gran Hermano: beso en vivo y fotos juntos

El hijo de Nazarena Vélez y Daniel Agostini y la ex Gran hermano confirmaron que están en pareja durante una transmisión en vivo: ante el pedido de “pruebas”, se besaron en cámara y después compartieron imágenes juntos en redes. La noticia agitó a sus seguidores y abrió debate por la diferencia de edad.