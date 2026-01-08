Drama en las vacaciones

Tomás Holder denunció que lo “retuvieron” y le robaron dinero en un hotel de Punta Cana

El ex Gran Hermano contó que, durante sus vacaciones en República Dominicana, vivió una situación extrema en un hotel: denunció robos y una supuesta retención que le impidió salir hasta que pagara un consumo que niega haber realizado.