Tomás Holder denunció que lo “retuvieron” y le robaron dinero en un hotel de Punta Cana

Tomás Holder denunció que fue “retenido ilegítimamente” durante sus vacaciones en Punta Cana, República Dominicana, y que además sufrió robos, según relató el periodista Juan Etchegoyen en su programa “Mitre Live”.
El ex Gran Hermano contó que, durante sus vacaciones en República Dominicana, vivió una situación extrema en un hotel: denunció robos y una supuesta retención que le impidió salir hasta que pagara un consumo que niega haber realizado.
De acuerdo con esa reconstrucción, Holder le aseguró que atravesó “un calvario” dentro del hotel: sostuvo que le robaron dinero y que el problema principal no era la plata, sino la situación de retención y el trato que describió como intimidante.
En el relato, también aparece un punto concreto que habría desatado el conflicto: Holder afirmó que les hicieron pagar una cena de 220 dólares a la que no asistieron porque su novia se sentía mal, y que no los dejaban salir si no abonaban ese monto.
Etchegoyen identificó al lugar como un hotel cinco estrellas llamado “Royal Tonchic Punta Cana” y aseguró que Holder pidió que su experiencia sirva como advertencia para otros argentinos que viajan de vacaciones.
Tras la viralización del caso, el periodista dijo que intentó volver a comunicarse con Holder y su familia y expresó preocupación por su situación, además de señalar que el programa dejaba abierto el espacio para una respuesta del hotel si quisiera dar su versión.