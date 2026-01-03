El picante mensaje de la cuñada de Juana Repetto tras quedar fuera de la boda de su hermano

El fin de año llegó con momentos difíciles para Juana Repetto, quien atraviesa su tercer embarazo, cuando se hizo público que ni ella ni sus hijos habían sido invitados al casamiento de su hermano Bautista Lena con Delfina Villagra. Las imágenes del evento, compartidas en redes, mostraron a la pareja celebrando, pero la ausencia de Juana llamó la atención de seguidores y medios.
La actriz explicó que la decisión de no asistir no fue de ella ni de su familia inmediata, sino que simplemente no recibieron invitación al enlace civil.
El mensaje de la cuñada que encendió la polémica
Lo que parecía un festejo íntimo se transformó en foco de especulaciones cuando Delfina Villagra, la flamante esposa de Bautista, compartió en Instagram una serie de fotos del registro civil acompañadas de un texto que resonó por su doble lectura: “Un año distinto, transformador. Nosotros, juntos. Nos llevamos la certeza de que lo más importante es la familia y los amigos”.
La publicación —que celebraba el momento romántico y la unión de la pareja— fue vista por muchos como una respuesta indirecta a la ausencia de Repetto, especialmente por el énfasis en la familia y la felicidad del evento.
Los comentarios se desactivaron poco después en la cuenta de los novios, lo que agregó más misterio a la situación y alimentó las especulaciones entre los seguidores.
La publicación que encendió la polémica.
La posición de Juana Repetto
En días previos, Juana se había expresado en sus redes sobre la ausencia en la boda, asegurando con franqueza que “no me invitaron al casamiento de mi hermano” y aclarando que ni ella ni sus hijos estuvieron presentes por esa razón.
Además, en un descargo más emotivo publicó reflexiones sobre la importancia de la familia y el anhelo de contención afectiva, lo que provocó un fuerte eco en sus seguidores.
Este cruce de publicaciones ubicó a la familia del espectáculo en el centro de un debate inesperado sobre vínculos laborales, afectivos y personales.
La actriz explicó que no recibieron invitación al enlace civil.
Reacciones en redes y repercusión pública
Tras los posteos, gran parte de la atención mediática y en redes sociales se centró en quién tenía razón o si existía una intención detrás del mensaje de la cuñada. Algunos seguidores interpretaron el texto como una especie de indirecta o “mensaje velado”, mientras que otros defendieron a Repetto, destacando el tono de su descargo inicial sobre la ausencia.
La polémica familiar, que empezó de manera discreta, terminó ocupando un lugar entre los temas más comentados del día en plataformas digitales y programas de espectáculos.
Lo que en un principio parecía una celebración íntima terminó interpretándose como un episodio más de una interna familiar que pocos conocían. El mensaje de la cuñada de Juana Repetto aportó un nuevo matiz al conflicto y puso en evidencia cómo, en la era de las redes sociales, una frase puede resonar más allá de una boda y convertirse en tema de discusión pública.